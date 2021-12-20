Белорусский стройсектор теряет прибыль, зарплаты и кадры 1 20.12.2021, 10:03

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фото: shutterstock

В отрасли наметился кризис.

Крупные и средние компании строительной отрасли отчитались за 2021 год. Валовые показатели в секторе нельзя назвать оптимистичными, пишет banki24.by.

По итогам 11 месяцев валовая добавленная стоимость в стройсекторе сократилась на 13,5%. Таковы первичные оценки белорусских статорганов.

Среди публикуемых в оперативном режиме позиций именно строительство показало худшие индексы. Кроме стройсектора падение добавленной стоимости отразили лишь сельское, лесное и рыбное хозяйство (на 4%).

Негативная динамика у флагманов стройсектора замедлила экономический рост в Беларуси. Если бы не спад в строительстве, рост ВВП за 11 месяцев мог бы составить не 2,3%, а около 3,1%.

По нашим оценкам, строительство – это единственный крупный вид деятельности, который не показал роста добавленной стоимости ни в одном месяце 2021 года. Вклад флагманов отрасли в рост ВВП всегда был отрицательным. Высоки шансы, что таким же станет и декабрь.

За 11 месяцев инвестиции в основной капитал по РБ снизились на 6,2% к 2020 году. При этом в 2020 году тоже было падение к предыдущему периоду – на 4,2%. Таким образом, сокращение инвестиций в стране идет уже второй год подряд.

Стройсектор – одна из немногих отраслей в экономике, в которых падают реальные зарплаты. За 10 месяцев 2021-го реальная зарплата по отрасли уменьшилась на 2,7%. Справочно: согласно Белстату реальная зарплата в среднем по стране выросла за то же время на 4,8%.

В 2021 году флагманы стройсектора чаще увольняют работников, ем принимают на работу. За 10 месяцев крупные и средние компании отрасли уволили 47,6 тыс. человек, а приняли на работу всего 36,9 тыс. Нетто-отток кадров из строительства достиг 10,7 тыс. человек.

Коэффициент замещения уволенных работников принятыми составил 77,5%. Это значит, что в 2021-м флагманы отрасли на каждых 1000 уволенных в среднем брали на работу 775 новичков. Показатели в среднем по экономике существенно лучше – коэффициент замещения составил 90,9%.

Выручка у флагманов отрасли за 10 месяцев выросла в номинале на 1,7%. Однако за тот же период цены поднялись на 11,4%. Это значит, что в реальном выражении выручка стройсектора упала к 2020 году.

Прибыль флагманов от реализации продукции снизилась даже в номинале – на 7,7%. Это значит, что с учетом роста цен реальная прибыль сократилась к 2020 году более чем на 17%.

При падении прибыли в 2021-м нет и роста рентабельности в отрасли. Средняя рентабельность продаж у флагманов стройсектора снизилась с 9,5% до 8,6%.

Медианная рентабельность по строительству еще ниже. По итогам 10 месяцев около 24,9% флагманов отрасли были нерентабельны (несли убытки с продаж), а 38,9% показали рентабельность продаж в пределах 0-5%. Из этого следует, что медиана по рентабельности находится ниже 5%.

Только 2,9% флагманов отрасли имели рентабельность продаж 20% или выше и всего 1,9% – рентабельность от 30% или выше. Средние показатели по экономике в этом отношении равны 8,5% и 4,1% соответственно.

К 1 ноября суммарные долги крупных и средних строительных компаний составили 7,815 млрд BYN. За 10 месяцев 2021-го флагманы отрасли направили на погашение банковских кредитов и займов 2,095 млрд BYN, что на 22,8% больше, чем в 2020-м.

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