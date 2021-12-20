Жозеп Боррель: Тысячи мигрантов остаются в Беларуси 3 20.12.2021, 10:13

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Жозеп Боррель

Однако сам поток пошел на убыль.

Об этом сообщил в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Напряжение в отношениях с Россией, а также «жестокий, репрессивный и незаконный характер режима Александра Лукашенко» в Беларуси, по мнению Борреля, демонстрируют, с какими угрозами сталкивается Европа: «гибридная тактика, силовая политика, запугивание и дезинформация».

«Нам все еще необходимо бороться с последствиями миграционного кризиса в Беларуси. Благодаря гибкой европейской дипломатии, поток нерегулярных мигрантов, которых заманивали ложными обещаниями и толкали к границе, пошел на убыль. Но несмотря на то, что многие мигранты вернулись на родину (например, более 4000 человек вернулись в Ирак), тысячи остаются в Беларуси и нуждаются в гуманитарной помощи. Тем временем репрессии внутри Беларуси не стихают», — сообщил Боррель.

Кризисы в Беларуси и у границ Украины разворачиваются на фоне чрезвычайно высоких цен на энергоносители. Только в декабре цены на газ выросли на 40%, а по сравнению с летом рост составил 300%.

По оценке дипломата, Москва использует энергоресурсы как инструмент политического влияния.

«И хотя, строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа, многие видят в ее отказе увеличивать экспортные объемы в Европу или пополнять запасы принадлежащих Газпрому хранилищ способ давления на ЕС. В частности, для получения лицензии на запуск газопровода «Северный поток — 2», — написал Боррель.

Дипломат отметил, что Европейская комиссия не считает этот проект приоритетным и он «в любом случае должен будет соответствовать требованиям европейских нормативных актов».

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