Политолог: Путин никогда никого за собой не вел, он сам был ведомым 5 20.12.2021, 9:42

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фото: ap

Глава Кремля производил впечатление «бесцветного чиновника».

Песков тут намедни рассказывал об "уникальной" харизме Путина, пишет в "Фейсбуке" политолог Аббас Галлямов. Слушая его, я вспомнил о том невероятно слабом впечатлении, которое Путин произвел на широкое общественное мнение в момент своего появления. Любой, следивший за политикой в августе 1999 года, должен помнить, что назначение на пост председателя правительства столь "бесцветного чиновника" (так тогда и писали) было воспринято как свидетельство окончательной деградации режима. Чтобы "харизма" Путина проявилась, понадобилась полномасштабная война на Кавказе, теракты в российских городах, а также - самое главное - президентское кресло.

Харизма - это когда люди уверены в твоих ЛИЧНЫХ уникальных качествах. В случае с Путиным никаких оснований говорить об их наличии и уверенности публики в них у нас нет. Ни одних выборов до того, как возглавить государство, Путин никогда не выигрывал, толп не собирал, на митингах не зажигал. Та харизма, о которой можно в его случае рассуждать, - это очарование должности, а не личная харизма.

Вы, конечно, скажете, а как же Ельцин? Ему ведь должность в смысле общественного восприятия не помогла. И тут я с вами, конечно, соглашусь. А заодно напомню, что при Ельцине Ельцина критиковали не только частные СМИ, но и госканалы. И никого за критику президента иноагентом не объявляли и в тюрьму не сажали. И осанн за счет бюджетных средств Ельцину тоже не пели.

Вы помните с чего начал Путин? Правильно! С восстановления контроля государства над телеканалами и изгнания оттуда не желавших подчиняться его администрации журналистов. В этой борьбе главным ресурсом нового президента был силовой ресурс. И вот именно в этом вопросе Путин, действительно, чемпион! В вопросах использования административного ресурса равных ему нет. Но при чем здесь личная харизма? Это результат работы госаппарата.

Можно еще вспомнить период премьерства Путина. Ну это когда Медведев президентом был. В принципе все тогда знали, что в стране по-прежнему главный Путин, однако блеск его скипетра и державы немного померк. Так вот, на протяжении большей части того периода рейтинг Путина снижался - согласно данным ФОМ с 62 процентов в 2009 году до 44 процентов в 2011-м. Новость о его возвращении на пост главы государства, как вы помните, энтузиазма тоже не вызвала...

Феномен Путина заключается совсем не в его харизме. Повторюсь, лично ему присущей харизмы у него вообще нет. Тут все как раз наоборот. Феномен Путина кроется в том, что тот является - вернее изначально являлся - абсолютно средним, среднестатистическим, россиянином. Я бы сказал "уникально среднестатистическим". В смысле своего политического восприятия он не отличался ничем особенным и именно потому он и взлетел. Путин очень хорошо чувствовал тоску жителей страны по хозяину, на которого, наконец, можно возложить надежду и ответственность за происходящее. Эту искомую большинством жителей страны модель он и воспроизвел после того, как был назначен сначала главой правительства - при фактически отсутствующем президенте, - а затем и самим президентом.

Путин всегда говорил слова, в которые люди верили безотносительно к фигуре самого Путина. Это наши классические архетипы - "стране нужен сильный лидер", "Россия в кольце врагов", "особая российская цивилизация, несущая свет истинной духовности погрязшим в пороках другим народам", "Москва - третий Рим" и так далее. С учетом воспроизводства классических стереотипов, ставших главным смыслом его публичной деятельности, можно сказать, что Путин никогда никого за собой не вел, он сам был ведомым. Он шел за толпой, потакал ее верованиям. И тут надо понимать, что "ведомый харизматик" - это, конечно, звучит смешно.

Чтобы уверенно говорить о личной харизме политика, надо понаблюдать за ним не только в ситуации, когда он сидит на троне в окружении своих гвардейцев. Тут лес штыков мешает разглядеть, что есть харизма, а что - лишь отражение солнца на лезвиях этих самых штыков.

Нет, чтобы быть уверенным в наличии у него харизмы, политик должен продемонстрировать ее в оппозиции. Надо чтобы он как Иисус в рубище на площадях вещал. Чтобы он учеников своих не с помощью денег и административных возможностей вокруг себя держал, а посредством блеска в глазах.

Обеспечить Путину шанс продемонстрировать свою харизму в оппозиции станет главной задачей общества в 2024 году.

Ну и последнее. Раз уж Песков заговорил о путинской харизме, то ему следовало бы иметь в виду следующий фрагмент из Макса Вебера. В конце концов, именно Вебер ввел понятие харизмы в политическую науку. Вот что он писал:

"Если в течение длительного времени отсутствует подтверждение наличия харизмы, то наделенный харизмой (charismatische Begnadete) показывает себя как покинутого своим богом или своей магической или героической силой, демонстрирует то, что ему надолго изменяет успех и, прежде всего, если его руководство не приносит никакого благополучия подданным, то его харизматический авторитет может исчезнуть. В этом заключается подлинный харизматический смысл "божественной милости" ("Gottesgnadentums")".

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