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Польша начнет строительство забора на границе с Беларусью в ближайшие недели

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  • 20.12.2021, 9:32
  • 3,384
Польша начнет строительство забора на границе с Беларусью в ближайшие недели
иллюстрационное фото

Его протяженность — 180 километров.

Польша намерена начать строительство забора на границе в ближайшие недели. Об этом в эфире польского радио заявил замминистра внутренних дел и администрации Мацей Вонсик.

«В конце этого года или в начале следующего первые столбы для строительства забора будут вбиты в землю. Сроки окончания строительства, или первая половина будущего года, не меняются», — сказал он.

По его словам, строить заграждение будут две компании: Budimex и Unibep. Напомним, забор протяженностью 180 км будет возведен на территории Подляшского и Люблинского воеводств.

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