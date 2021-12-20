Повышение ставок и проколы режима 1 20.12.2021, 10:13

13,466

Власти нарываются на новые санкции.

Знаешь, в чем проблема пропаганды стабильности? В том, что стараешься для других, а вместо них начинаешь верить сам. И после того, как месяцами рассказывал друг другу о польском фашизме, тебя уже не смущают солдаты в трусиках и вурдалаки в Беловежской пуще. Начинаешь верить, что в них поверят те, ради кого старался, пишет Telegram-канал «Письма к дочери».

Месяцами миграционный кризис на границе самовоспроизводился за счет прямых стимулов из телевизора. Потому что свидетели стабильности убедили друг друга и телевизор в том, что «Польша слаба и ничтожна». И ждали, когда уже польское правительство проползет на коленях всю дорогу, чтобы покаяться. Потом случился внезапный пробой реальности, мигрантам пришлось свернуться, а свидетелям стабильности изображать, что именно этого они и добивались буквально с самого начала. Еще с того момента, когда и мигрантов-то никаких не было.

И вот, казалось бы, из истории со сбежавшим солдатом белорусским властям можно было извлечь некоторую тактическую пользу. Нужно было просто остановиться до выстрелов в голову. А теперь история про массовые расстрелы от сбежавшего солдата будет активно конкурировать с историями чудом выживших мигрантов, которые рассказывают про их опыт взаимодействия с представителями белорусских силовых ведомств. И что-то мне подсказывает, что солдатская история не сможет победить в этой нелегкой конкурентной борьбе.

Но, когда сам веришь своему телевизору, остановиться уже не получается. Потому что хочется, чтобы уже весь мир почувствовал на себе твое всемирно-историческое значение. Или, хотя бы отдельные страны Евросоюза. Особенно те, которые не оправдали возлагавшегося на них высокого доверия.

Так что вчера белорусские власти уже на официальном уровне намекнули на перспективы обращения в пользу государства активов А1. Потому что неофициальные намеки как-то вот странным образом не доходили до целевой аудитории. А ведь каждый свидетель стабильности твердо знает, что в мире циничного Запада нет ничего важнее чем вечнозеленые ценности. И делает отсюда простой и логичный вывод: если пригрозить эти ценности отобрать, путем частичной национализации отдельных иностранных активов, то все остальные ценности проявят политическую гибкость.

И, возможно, свидетели стабильности полностью правы относительно системы западных ценностей. Им, в конце концов про ценности виднее. Но есть нюанс. Размеры этих ценностей таковы, что имеют по большей части символическое значение. То есть, с точки зрения белорусских властей размеры, конечно, ого-го! А вот с точки зрения другой стороны – не очень. Даже с точки зрения А1 что-то в районе трех процентов от общего размера активов. Так что попытка бомбить эти кварталы Воронежа может закончиться разве что целевыми санкциями прямо в телекоммуникационную отрасль.

Вот каждый раз, когда белорусские власти повышали ставки, это приводило к результатам прямо противоположным от желаемого. Но, на ошибках учатся только слабаки. Настоящие пацаны не умеют останавливаться, как бы ни было им мучительно больно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».