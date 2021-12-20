Ярлык на Великое Княжение 4 Александр Немец

20.12.2021, 10:24

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На сегодняшний день становится понятно, что в мире остается два глобальных игрока.

Это США и Китай. И путинская Россия, как бы ни пыжилась, в этой игре — третий лишний. А если Китай в результате "хитрой" политики Кремля присоединит к себе все ее ресурсы, то сильно расширит свои возможности в борьбе с Америкой и Западом. А вот возможности Соединенных Штатов и Запада в этой борьбе существенно сократятся.

Как раз об этом и идет сейчас речь: на предстоящей встрече с Си Цзиньпином в Пекине в феврале 2022 года (в ходе Зимней Олимпиады) Путин принесет формальную феодальную присягу, передаст в распоряжение Китая практически все значимые ресурсы РФ. А взамен Си Цзиньпин выдаст Путину Ярлык на Великое Княжение. И это не преувеличение.

Теперь конкретика. Для начала ответим на вопрос: зачем Путину вообще получать в Пекине Ярлык на Великое Княжение? А по той простой причине, что у Путина не осталось другого выхода.

За последние два года, после начала пандемии, путинский рейтинг (настоящий рейтинг, определяемый "Левада-Центром") резко снизился: с 60% в 2015 году до около 55% к концу 2019 года (моя оценка) и до около 30% в середине 2021 года. По некоторым данным, в ноябре — декабре 2021 года этот рейтинг (уровень реальной поддержки Путина), согласно неполным данным, упал до 20–25%. Причины понятны, но для Путина это означает скорую и неизбежную политическую, а может, и физическую смерть: свои собственные, "кремлевские" его с удовольствием уберут и приберут к рукам чудовищные активы (сотни и сотни миллиардов долларов), до сих пор находившиеся в единоличном распоряжении Путина.

В прекрасном романе братьев Стругацких "Трудно быть богом" дон Рэба "запутался в собственных интригах, предал всех и вся и побежал спасаться к Святому Ордену". А Путин, потеряв несколько миллионов жизней населения РФ (только за последние два года, не считая огромнейших человеческих потерь за предшествовавшие 20 лет правления гэбэшного монстра!) и вогнав основную часть народа в нищету, побежал спасаться к Китаю. (Здесь я должен подчеркнуть, что сходство Китая о Святым Орденом чисто ситуационное.)

Вернемся чуточку назад. В середине 2014 года, после захвата Крыма и начала вторжения в Донбасс, Путин оказался в "международной полуизоляции" и под серьезными западными санкциями. В этих условиях Путин побежал спасаться к Китаю в первый раз. Именно в мае 2014 года, в ходе саммита Путин — Си Цзиньпин, было подписано соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири" (очень выгодного для Китая и очень невыгодного для РФ) и ряд других контрактов того же типа.

В июле 2014 года армия РФ сбила над Донбассом пассажирский лайнер МН-17, что вызвало новые санкции. А в ноябре — декабре того же года на западные рынки в больших масштабах стала поступать сланцевая нефть, мировые цены на углеводороды упали в два с лишним раза, а рубль упал до уровня 86 рублей за доллар (еще не превзойденный рекорд!). Путинский режим оказался в тупике, и крен в сторону Китая резко усилился. Именно в начале 2015 года Госдума приняла закон о ТОРах (Территориях Опережающего Развития), которые очень скоро стали плацдармами экономического вторжения Китая на Дальний Восток РФ и в Восточную Сибирь.

Но все же полным вассалом Китая Россия тогда еще не стала. А теперь станет. По сути уже стала.

Непосредственным поводом для "бегства Путина в Китай" стало выступление Александра Сокурова на встрече с Путиным в начале декабря. Сокуров впервые открыто заявил: "Король голый", и это сразу же стало очевидно всем в России, кто еще сохранил остатки мозгов. "Россия дошла до ручки и распадается, этого не избежать" — теперь это открыто обсуждается не только в Кремле, но и в Якутске, Уфе, Казани и в национальных республиках Северного Кавказа. И местные элиты не только обсуждают откровения Сокурова, но и готовятся действовать.

Путин понял, что запас прочности его режима исчерпан и, действуя на опережение, связался с Си Цзиньпином. Разумеется, Си Цзиньпин оценил все открывающиеся возможности и дал согласие на встречу. Таковы причины нынешних событий, которые смело можно назвать государственным переворотом. Этот госпереворот охватывает не только Россию; он окажет мощнейшее влияние также на Беларусь и бывшие союзные республики Средней Азии.

Каждый день мы читаем о продолжающейся концентрации войск РФ у границы Украины. Но их общая численность — около 150 тысяч солдат в составе примерно 100 батальонных тактических групп — совершенно недостаточна для серьезного вторжения в Украину. ВСУ (Вооруженные Силы Украины) в две-три недели превратят их большую часть в "груз 200" и "груз 300"! И тогда Путину уже никакой Китай не поможет.

Для меня (и для любого военного эксперта средней руки) это очевидно, поскольку в ходе написания моей книги "Conflict with Russia" с апреля 2014 по май 2015 года я уделил особое внимание процессу восстановления (можно сказать, с нуля) и развития ВСУ и тех поражениям и многотысячным потерям, которые ВСУ нанесли путинскому воинству, включая банды сепаратистов, с конца августа 2014 года (бои у Азовского моря) по начало февраля 2015 года (Дебальцевская операция). А с тех пор, почти за семь лет, ВСУ и военная промышленность Украины прошли долгий путь совершенствования. Сейчас ВСУ, вероятно, самая боеспособная армия Европы!

Мало того, согласно опросу авторитетного украинского сайта censor.net, в начале декабря 50% взрослого населения Украины готовы были сопротивляться захватчикам с оружием в руках. Словом, у Путина здесь никаких шансов, и Путин это знает.

Мало того, руководство Китая, в полной зависимости от которого Путин сейчас оказался (свершившийся факт!), никак не одобрит путинское вторжение в Украину, по ряду важных экономических и политических причин.

Так зачем же идет концентрация российских войск? Это "хитрое прикрытие" в путинском стиле. У меня почти нет сомнения, что эти войска предназначены для быстрого ввода в Беларусь и завершения аншлюса, реального и формального, этой республики. Произойдет это, скажем, в феврале 2022 года, после возвращения Путина из Пекина. Вот на это Китай охотно даст согласие. Начиная с 1997 года, Китай расширял свое экономическое присутствие и влияние в Беларуси через Лукашенко. Теперь Китай готовится контролировать шесть новых регионов РФ (или "Федеральный округ Беларусь") через путинских наместников.

Окончание следует...

Александр Немец, kasparov.ru

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