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Ночью десятки нелегалов пошли на штурм польской границы

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  • 20.12.2021, 10:33
  • 5,308
Ночью десятки нелегалов пошли на штурм польской границы

Самая большая группа пыталась прорваться в районе Черемши.

Польские пограничники в воскресенье зарегистрировали 69 попыток нарушения границы мигрантами со стороны Беларуси.

В районе Черемши 26 мигрантов пытались прорваться силой через границу. Около Плскей, Наревце и Дубичей Церкевных были зарегистрированы попытки перехода рубежа группами из нескольких человек.

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