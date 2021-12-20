Ночью десятки нелегалов пошли на штурм польской границы 2 20.12.2021, 10:33

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Самая большая группа пыталась прорваться в районе Черемши.

Польские пограничники в воскресенье зарегистрировали 69 попыток нарушения границы мигрантами со стороны Беларуси.

В районе Черемши 26 мигрантов пытались прорваться силой через границу. Около Плскей, Наревце и Дубичей Церкевных были зарегистрированы попытки перехода рубежа группами из нескольких человек.

Wczoraj tj.19.12. gr.🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć 69 os.

Na odcinku ochranianym przez #PSGCzeremcha 26 cudzoziemców siłowo forsowało granicę.Natomiast na odcinkach placówek w Płaskiej,Narewce i w Dubiczach Cerkiewnych granicę próbowały przekroczyć kilkuosobowe grupy. pic.twitter.com/bOSuYE0J1Z — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 20, 2021

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