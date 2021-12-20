Ночью десятки нелегалов пошли на штурм польской границы

Ночью десятки нелегалов пошли на штурм польской границы2
- 20.12.2021, 10:33
- 5,308
Самая большая группа пыталась прорваться в районе Черемши.
Польские пограничники в воскресенье зарегистрировали 69 попыток нарушения границы мигрантами со стороны Беларуси.
В районе Черемши 26 мигрантов пытались прорваться силой через границу. Около Плскей, Наревце и Дубичей Церкевных были зарегистрированы попытки перехода рубежа группами из нескольких человек.
Wczoraj tj.19.12. gr.🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć 69 os.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 20, 2021
Na odcinku ochranianym przez #PSGCzeremcha 26 cudzoziemców siłowo forsowało granicę.Natomiast na odcinkach placówek w Płaskiej,Narewce i w Dubiczach Cerkiewnych granicę próbowały przekroczyć kilkuosobowe grupy. pic.twitter.com/bOSuYE0J1Z