Почему водители остались без метаноловой «незамерзайки» и действительно ли она опасна? 6 20.12.2021, 10:46

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Запрет на продажу стеклоомывающей жидкости на основе метилового спирта выглядит борьбой со здравым смыслом

Налоговики последнее время регулярно отчитываются о том, сколько и где они изъяли нелегальной стеклоомывающей жидкости. Конечно же, "некачественной и чрезвычайно опасной", ведь в ее основе – великий и ужасный метиловый спирт. Реализация такой "незамерзайки" запрещена, но действительно ли она опасна? Да, если ее пить. Нет, если использовать по назначению, пишет Андрей Ахрем для abw.by.

"Слепой" запрет

Наверняка многие из вас слышали, что метиловый спит опасен для здоровья и даже жизни. Употребив его внутрь в совсем небольших дозах, можно лишиться зрения, а выпив побольше – и вовсе умереть. Но на просторах бывшего СНГ, в том числе в Беларуси, все еще есть граждане, пьющие все, что плохо закручено, проще говоря алкоголики. В 2000-х решено было позаботиться об их здоровье и запретить напрочь производство и продажу стеклоомывающих жидкостей на основе метанола.

В результате от этого запрета пострадали абсолютно все водители, ведь легальными фактически стали только "незамерзайки" на основе изопропилового спирта. Конечно, никто не запрещает использовать для их выпуска и этиловый спит, но из-за его подакцизности конечный продукт получится очень дорогим.

Что не так с изопропанолом? Дело в том, что в холодную погоду его кинематическая вязкость примерно в 4-5 раз выше, чем у метанола. Где-то посередине между ними по этому параметру находится этиловый спирт. Говоря простым языком, в сильные морозы стеклоомывающая жидкость на изопропиловом спирте густеет и еле брызгает на стекло из форсунок, в то время как жидкость на основе метилового спирта все еще продолжает литься как ни в чем ни бывало.

В результате мы получаем ситуацию, когда при использовании легальной "незамерзайки" уже в -15°С лобовое не омывается как положено: форсунки кое-как поливают низ стекла, а щетки просто размазывают по нему грязь. Сталкивались с таким? Да наверняка! При этом на упаковке продукта может быть написано "-20" или даже "-25". Но против физики не попрешь: не замерзает – это еще не означает, что работает как надо.

Кроме того, изопропиловый спирт отличается не самой высокой летучестью, поэтому, если щетки стеклоочистителя оставляют за собой пленку, ей потребуется некоторое время на испарение.

Еще один недостаток стеклоомывающих жидкостей на основе изопропанола – их запах. Если это можно назвать запахом. Изопропиловый спирт знатно воняет, а в сочетании с далекими от парфюмерных композиций отдушками получаются вообще термоядерные смеси, от которых глаза слезятся. Однажды я побрызгал на стекло "омывайкой", а через 200 метров был остановлен сотрудником ГАИ для проверки документов. Состоялся примерно следующий диалог:

– Здравствуйте, можно ваши документы? Вы что-то употребляли?

– Да, "омывайку" на стекло употреблял.

– Понятно, счастливого пути.

В отличие от изопропилового спирта, этанол и метанол источают куда меньше запахов, но "ароматы" у них похожи, из-за чего их можно и перепутать, что также стало одной из причин запрета использования метилового спирта в стеклоомывающих жидкостях.

Следующий недостаток изопропанола перед метиловым спиртом заключается в его цене. В результате легальная "стеклоомывайка" из магазина стоит вдвое, а то и втрое дороже, чем та самая "страшная" метанольная, что продается на рынке или обочине.

Так ли страшен черт?

Как уже говорилось, из употребления внутрь стеклоомывающей жидкости на основе метилового спирта ничего хорошего не выйдет. И это "возлияние" с большой вероятностью станет последним, ведь достаточно выпить 25-100 мл чистого метанола – и до свидания. Но ведь никто из нас, надеюсь, "незамерзайку" не пьет. Правда, и вдыхание паров метанола далеко не полезно, но можно ли получить сколь-либо вредную дозу, находясь в салоне автомобиля и поливая на стекло снаружи омывающей жидкостью? Нет. На эту тему проведено не одно исследование. Да и случаи, чтобы кто-то отравился метаноловой "омывайкой" при использовании ее по назначению, неизвестны.

Кроме того, во многих европейских странах никто и не думает запрещать использование метилового спирта в составе стеклоомывающих жидкостей. Не заботятся о здоровье своих граждан? Вряд ли. Причем я ни разу не удивлюсь, если там тоже находятся уникумы, употребляющие "незамерзайку" вместо нормального алкоголя.

В конце концов, в моем кругу общения почти все, включая меня, используют именно метиловую "стеклоомывайку" много лет – и до сих пор с нами все нормально.

Неявные проблемы

Запрет на производство и продажу стеклоомывающих жидкостей, содержащих метиловый спирт, имеет несколько неявных "побочек". Во-первых, он порождает теневой рынок: те самые точки по продажи "левой" продукции на рынках и обочинах, с которыми регулярно борются сотрудники заинтересованных в этом ведомств. Государство недополучает налоговые отчисления и т.д.

Во-вторых, из-за запрета никто и никогда не напишет на бутыли с нелегальной "стеклоомывайкой", что в ней содержится метанол. Скорее там будет написано обратное. А продавайся такая жидкость легально, наверняка на ее упаковке присутствовала бы надпись а-ля "Ахтунг! Яд! Смертельно опасно при проглатывании". Понятно, что алкоголиков не останавливают никакие надписи, но они формально были бы предупреждены об опасности. В случае с жидкостью с обочины никто ни о чем не предупреждает.

В-третьих, возникает ряд вопросов. Легко посчитать смерти от отравления метанолом. А кто-нибудь когда-нибудь считал, какое количество ДТП зимой произошло от того, что водитель был лишен нормальной обзорности из-за загустевшей омывающей жидкости, недостаточно смачивающей лобовое стекло?

Может быть, количество травмированных или даже погибших в таких авариях значительно превышает количество отравившихся или умерших от употребления внутрь "стеклоомывайки"? Не несет ли запрет метаноловой "незамерзайки" больше вреда, чем практической пользы? Что мешает денатурировать спирт, чтобы даже близко не возникло мысли принимать его внутрь?

В итоге запрет на продажу стеклоомывающей жидкости на основе метилового спирта выглядит борьбой со здравым смыслом. Такая "незамерзайка" самая дешевая, наиболее эффективная в сильный мороз и при этом не несет никакого вреда, если используется по назначению. Но производить и продавать метаноловую "стеклоомывайку" легально нельзя, потому что отдельные персонажи умудряются ее пить и затем слепнуть или умирать. И во избежание отравления метанолом этих интересных личностей все водители вынуждены "слепнуть" от плохо помытых в мороз стекол.

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