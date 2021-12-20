Топ-легионеры массово рванули из Беларуси в Израиль, также уезжают россияне и украинцы 3 20.12.2021, 11:06

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иллюстрационное фото

Кто уже покинул высшую лигу белфутбола?

Беларусь Лукашенко намерена «процветать», но при этом навлекает на себя новые санкции и готовится к трудным временам. Пока неизвестно, как это скажется на белфутболе, где большинство клубов живет за счет финансирования от госпредприятий, но в не так давно начавшемся межсезонье наблюдается массовый отъезд заметных легионеров на фоне довольно скромного притока новичков, пишет «Трибуна».

Вот кто из футболистов уже покинул ЧБ (среди них хватает лидеров команд).

Юлиус Сзоке, 26 лет, Словакия

«Шахтер» ➡️ «Ирони» Кирьят-Шмона (Израиль)

Словак попрощался с командой еще в начале ноября и после этого за Солигорск не играл. За четыре года в «Шахтере» Юлиус стал одним из лидеров и в последнем сезоне даже примерял капитанскую повязку. Всего на счету опорника 101 матч и 6+6 по «гол+пас» в высшей лиге. За время в Беларуси трансферная цена Сзоке на сайте Transfermarkt выросла в 2,3 раза до 1,5 миллиона евро. На момент ухода Юлиус был вторым по стоимости футболистом беларусской лиги и 22-м среди всех словацких игроков.

Сзоке променял «Шахтер» на середняка чемпионата Израиля. Десять лет назад «Ирони» из Кирьят-Шмона брал золото, однако сейчас обитает на экваторе турнирной таблицы, а до этого была борьба за выживание. Полузащитник достался израильтянам бесплатно – словак приезжает в статусе свободного агента, так что виртуальный рост цены никакой пользы «Шахтеру» не принес.

Габи Кики, 26 лет, Камерун

«Рух» ➡️ «Маккаби» Петах-Тиква (Израиль)

В начале 2021-го африканец после двух с половиной сезонов в брестском «Динамо» не хотел переходить в «Рух». В итоге футболиста уговорили подписать контракт до конца года. Чемпионат для брестчан сложился не очень удачно, как и для самого Кики. «Рух» финишировал на пятом месте, в среднем пропуская почти один мяч за поединок. Сам Габи пропустил месяц на старте сезона, когда почувствовал недомогание во время одного из матчей. Всего с 2017 года защитник провел в чемпионате Беларуси 116 игр, набрал 5+2 по «гол+пас» и выиграл чемпионат и два Кубка с «Динамо».

Новым пристанищем Кики стал «Маккаби» из Петах-Тиква – середняк израильской лиги, который неудачно провел первый круг. У «сине-белых» всего десять очков после 13 матчей и последнее 14-е место в таблице. Именно в этот клуб пытался бежать форвард Аблай Мбенг из минского «Динамо», но в итоге все сорвалось.

Стивен Альфред, 24 года, Нигерия

«Слуцк» ➡️ «Хапоэль» Хадера (Израиль)

На средиземноморский берег отправился и лучший снайпер «Слуцка»-2021. На счету быстроногого Альфреда девять голов и пять ассистов в 24 матчах. После неплохого сезона и окончания контракта с «сахарными» его агент Дмитрий Селюк предложил африканцу вариант в чемпионате Израиля. Отметим, что Стивен мог покинуть высшую лигу еще летом, но переход в «Кубань» не состоялся.

Подписание «Хапоэлем» Альфреда понять можно. Команда, хоть и идет на шестом месте в таблице, забила всего десять мячей в 13 матчах, а в нападении иногда использует номинальных вингеров.

Нигериец не единственный легионер, покидающий «Слуцк» этой зимой. 25-летний россиянин Дмитрий Сасин решил не продлевать контракт с командой Александра Бразевича. Крайний полузащитник, забивший в чемпионате-2021 семь мячей в 29 поединках, присоединится к «Акрону» из середины ФНЛ.

Андрей Бацула, 29 лет, Украина

«Динамо» Минск ➡️ «Ворскла» (Украина)

Футболист был не против продлить контракт с «бело-голубыми», но клуб не стал делать предложения из-за потолка зарплат. Оттого еще в начале июля левоногий защитник сообщил, что подписал предварительное соглашение с «Ворсклой» – командой, где начинал профессиональную карьеру. Так «Динамо» на следующий сезон осталось без лучшего распасовщика чемпионата-2021, сделавшего 12 ассистов в 27 матчах.

Контракт с «Ворсклой» Бацула назвал возвращением домой. После 18 туров полтавчане идут на пятом месте в УПЛ. Только еще не факт, что Андрей станет игроком старта в новой-старой команде – необходимо побороться за место с игроком сборной Мали Ибраимом Кане.

Станислав Беленький, 23 года, Украина

«Динамо» Брест ➡️ ДАК (Словакия) ➡️ «Динамо» Тбилиси (Грузия)

Нападающий, взятый в аренду на сезон у ДАК, с ходу стал третьим снайпером высшей лиги, забив 13 мячей за уже далеко не звездное брестское «Динамо». Летом 2021-го Беленького хотел перехватить БАТЭ, но трансфер не состоялся. После окончания сезона форвард не стал возвращаться в Словакию и даже не начал переговоры с каким-нибудь беларусским клубом, а полетел в Грузию. Там воспитанник донецкого «Олимпика» заключил контракт 2+1 с тбилисским «Динамо», которое в этом году впервые с 2018-го не стало чемпионом.

Не увидим в следующем сезона на беларусских полях и украинца из «Витебска». Максим Каленчук, два последних года железно игравший в старте «северян», из-за недостатка амбиций у клуба решил вернуться на Родину. В 2022-м полузащитник будет играть в украинском Д3 за ЛНЗ.

Майкл Лопес, 24 года, Аргентина

«Минск» ➡️ «Оулу» (Финляндия)

Лишились своего лучшего снайпера и «горожане». Аргентинцу, оформившему семь голов в 24 поединках «вышки», нравился уровень чемпионата Беларуси, а в августе Владислав Татур сообщал о возможном переходе нападающего в польский «Видзев», но трансфер сорвался в последний момент. Тем не менее, Лопес в высшей лиге не остался.

Новой командой латиноамериканца стала «Оулу», которая в ноябре сохранила прописку в финской элите после переходных матчей. В клубе уверены, что Майкл усилит атаку в грядущем сезоне.

Кто уехал, но не определился с новым клубом

Всех их имена знакомы тем, кто хоть немного следит за высшей лигой. 26-летний Янн Эммануэль Аффи не собирается оставаться в брестском «Динамо», где его болельщики признали лучшим защитником сезона. С 2017-го по 2019-й годы ивуариец выступал за «Торпедо-БелАЗ». Всего на счету африканца 63 поединка в белoрусском Д1.

Вернулся на Родину защитник «Немана» Гиорги Кантария. Еще в сентябре 24-летний грузин заявил, что не хочет оставаться в команде после пяти сезонов (109 матчей, 2+4 по «гол+пас») и имеет предложения в других чемпионатах.

Центр обороны «Руха» остался не только без Кики – Брест покидает и бразилец Жоао Вильям. За два года в высшей лиге 25-летний центрдэф провел 27 матчей и забил один мяч.

Об уходе француза Айка Мусаханяна из «Энергетика-БГУ» говорили еще весной, когда сообщалось об интересе клубов из Армении, Болгарии, Румынии и Словении. Теперь 23-летний полузащитник, который провел у «студентов» пять сезонов (117 матчей и 14 голов), точно уезжает из Минска – он стал свободным агентом.

Массовые уходы

В некоторых командах высшей лиги вообще наблюдается массовый исход легионеров. Следующий сезон «Гомель» начнет сразу без шести иностранцев – Алексея Козлова, Юрия Панти, Александра Васильева, Богдана Мышенко, Мусы Исы и Реймонда Адеола. Столько же потерь у «Минска», откуда кроме Лопеса уходят Салли Муниру, Данила Князев, Семен Столбов, Остин Агвата и Ландри Фофу Камва.

«Слуцк» расстается не только с Альфредом и Сасиным, но и с Юрием Клочковым, Маратом Бураевым, Максимом Фокшей и Максвеллом Сани. У «Славии» только два прощания с легионерами, но какими – Максимом Слюсаром и Деннисом Теттехом.

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