Эксперт: Украине не нужен импорт электроэнергии из Беларуси
- 20.12.2021, 11:19
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Генерирующих мощностей в стране достаточно, чтобы обеспечить собственные потребности.
Украинская эксперт в сфере энергетики Ольга Кошарная заявила в эфире «Белсата», что Украина на самом деле не нуждается в белорусской электроэнергии.
По словам Кошарной, за поставками электроэнергии из Беларуси могут стоять бизнес-интересы украинского руководства.
«С моей точки зрения, нам не нужен импорт из Беларуси. У нас ограничивают ветряные электростанции, у нас снижается мощность атомных электростанций в разумных пределах. Потому что белорусский импорт вытесняет из базового режима ночью наши электростанции (между ночным и дневным потреблением огромная разница)…
У нас генерирующих мощностей достаточно, чтобы обеспечить собственные потребности. Поэтому это исключительно некий гешефт Офиса президента», – заявила эксперт.
Ольга Кошарная констатирует, что доля белорусского импорта на украинском рынке электроэнергии составила в ноябре всего 1,8%. «Это довольно небольшой импорт. К тому же Украина является экспортером электроэнергии. За 11 месяцев она экспортировала 3 млрд 157 млн киловатт-часов. В основном экспорт в Венгрию», – говорит она.
«За импортом электроэнергии стоит Офис президента. Она на самом деле нам не очень нужна, если мы активно занимаемся экспортом», – считает Кошарная.