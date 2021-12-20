Виктор Бабарико: Нужно готовить приход своего счастья 1 20.12.2021, 11:26

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Виктор Бабарико

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Политик и политзаключенный рассуждает об оптимистах и пессимистах.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико накануне новогодних праздников шутит о пессимистах и оптимистах и советует «готовить приход своего счастья», пишет «Салiдарнасць».

— Пессимист — это хорошо информированный оптимист. Хотя мне больше нравится определение про оптимистов. Пессимист всегда говорит: «Все ужасно. Хуже невозможно!». А заядлый оптимист отвечает: «Очень даже возможно!», — написал Виктор Дмитриевич в одном из последних писем на волю. — Но очень вдохновляет, что «не спите и уже не уснете»! Даже в Большой книге написано: «Бодрствуйте! Ибо не знаете, в который час придет...» Так что нужно готовить приход своего счастья.

Хотя я никогда и не сомневался в вашем соответствии тем задачам, которые сейчас ставит перед вами жизнь. Ведь вы все — лучшие и невероятные!..

Всех вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Существование Деда Мороза не зависит от нашей в него веры. А вот лучшие подарки достаются именно тем, кто сохранил в душе детскую открытость и искренность. Добра, тепла и счастья!

Виктор Дмитриевич также объяснил, что не успевает всем ответить на письма, потому что «очень мало времени для писания», но заверил, что будет стараться.

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