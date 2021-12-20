«Хозяйка схватила телефон моего друга и пригрозила выбросить его в окно» 20.12.2021, 11:40

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иллюстрационное фото: onliner

Как друзья сняли квартиру в минской Каменной Горке с приключениями.

Считается, что договор, заключенный между квартирантами и собственниками, спасает от неприятностей обе стороны. В теории оно так, на практике — совсем по-другому. Официальный документ, безусловно, поможет выиграть суд (если до этого дойдет), но никак не поспособствует реальному возврату денег. О том, что договор не спасает от неприятных неожиданностей, решил рассказать «Онлайнеру» Александр.

— Дело было в 2019 году, — вспоминает свою историю эмоциональных качелей Александр. — В августе у меня закончился контракт и как раз поступило предложение от друзей снять трешку на троих. Нашли приемлемый вариант на улице Каменногорской и поехали смотреть. На показе квартиры была хозяйка (с виду приятная девушка лет тридцати) и ее муж. По словам собственницы, работала она в крупном банке.

Квартиру хозяйка сдавала по договору — мол, так безопаснее. В итоге всех все устроило, решили заселяться, заключив договор на год. Однако благополучно прожили мы всего месяц: в обычное субботнее утро нас разбудил звонок, раздавшийся в 8 утра. Это была хозяйка, которая в слезах рассказала, что поссорилась с мужем и не намерена продолжать жить вместе с ним.

А так как кроме этой квартиры у нее больше ничего нет, то она просит нас освободить жилье, как только мы что-то найдем.

Мы, конечно, удивились такому, но выбора не было. Впрочем, уже на следующий день раздался еще один звонок. Собственница сообщила, что решила пожить у родителей и мы можем остаться. Конечно, мы выдохнули. Но не тут-то было. Еще через день — опять звонок, на этот раз уже с окончательным решением: освободить квартиру. Но ладно бы только это! Почти мгновенно она переехала к нам, так как у родителей жить не захотела.

В итоге нам пришлось освободить ей одну комнату и жить вместе с другом, что уже было не совсем комфортно. В первый же день, когда хозяйка приехала с вещами, она предложила сделать совместный ужин. Посидеть, познакомиться поближе. Нас это, конечно, удивило, но отказаться было нельзя.

Поскольку мы уже заплатили за следующий месяц, думали, что у нас есть время, чтобы найти что-то подходящее. Но не тут-то было! Прошло пару дней, и хозяйка начала уточнять, не нашли ли мы что-то. Буквально через неделю намеки перешли в упреки и был поставлен срок: до конца недели съехать.

Тогда мы начали спрашивать про деньги: вернет ли она сумму, уплаченную за месяц (при этом пересчитанную с учетом прожитых дней), чтобы мы могли внести деньги в счет оплаты за новую квартиру. Вроде хозяйка была не против. Правда, наши расчеты ей не подошли, и она решила по-своему их провести. Благо сумма, которую она должна была нам вернуть, по ее подсчетам оказалась больше, чем по нашим. Мы не стали с ней спорить. Прошел день, два, а денег нет. Начали уточнять, когда все-таки она их вернет.

Вроде и по сумме договорились, но каждый раз, когда мы заводили этот разговор, хозяйка буквально приходила в бешенство и общаться с ней было невозможно.

И вот неделя подошла к концу, нам надо выселяться, а у нас нет ни денег, ни подходящего варианта. Зато есть договор, заключенный на год. И так как нам не хотелось продолжать жить с бешеной теткой, а тем более тратить нервы на судебные тяжбы, было принято решение переехать на время к общему другу, а затем заселиться куда угодно, поскольку выбирать не было времени.

В последний день перед выселением мы решили опять подойти к хозяйке, чтобы поговорить насчет денег. Как обычно, она взбесилась, но на этот раз перешла все границы: вырвала из рук у друга телефон, подошла к окну, открыла его, села на подоконник и говорит: «Если вы хоть на шаг подойдете, я его выброшу».

Мы были в шоке от происходящего. Я даже решил записать это на видео, так как мало ли что могло произойти, и пришлось бы доказывать свою невиновность. В итоге она позвонила родителям (это было около 23:00), чтобы они приехали и нас выгнали. Родители приехали и, слава Богу, оказались намного адекватнее, чем их дочь. Мы спокойно поговорили, и они вернули нам деньги. Даже предлагали забрать дочь к себе, чтобы мы никуда не съезжали, но мы отказались от такого.

Как итог, хочу сказать, что договор не всегда дает гарантию, что тебя не выселят через месяц.

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