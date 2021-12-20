Простые рецепты новогоднего печенья для праздничного настроения
- 20.12.2021, 11:47
С такой выпечкой справится каждый.
Хотите, чтобы ваш дом наполнился ароматом свежей выпечки? Попробуйте приготовить их самостоятельно. И обязательно пригласите друзей и членов семьи, особенно маленьких помощников, присоединиться к вам. «Детали» подобрали пять рецептов печенья, которое понравится и вам, и вашим близким. Спойлер: последний из них подойдет даже самым занятым и займет у вас не более пяти минут.
Круглые печенья в виде снежков
Это настоящая праздничная классика! Вы можете подавать их на тарелке, либо поместив на деревянные шпажки или даже использовать в качестве съедобного украшения на елку. Просто помните, что таким печеньям необходимо до этого провести ночь в холодильнике.
Ингредиенты:
2 мягкие пачки соленого масла;
⅔ стакана белого сахара;
2 стакана муки;
¼ чашки орехов пекан;
¼ стакана миндаля;
½ стакана грецких орехов;
1 миска с горкой сахарной пудры.
Приготовление:
Взбейте сливочное масло и сахар в миске до однородной массы. Добавьте муку и много дробленых орехов. Затем накройте миску полиэтиленовой пленкой и поставьте ее в холодильник на ночь.
На утро разогрейте духовку до 180 градусов. Сформируйте из теста круглые шарики диаметром примерно 2,5 см. Выпекайте 12 минут, а после достаньте и дайте им остыть.
Окуните каждый шарик в миску, наполненную неприлично большим количеством сахарной пудры. Вуаля, теперь у вас есть печенья-снежки!
Сахарное печенье в виде елочек
Милые и простые печенья в виде елочек будут выглядеть эффектно и празднично, но при этом не заставят вас долго потеть на кухне.
Ингредиенты:
½ пачки сливочного масла;
2 чайные ложки ванильного сахара;
1 яичный желток;
6 чайных ложек сахарной пудры;
1 стакан муки;
1 столовая ложка крахмала;
¼ чайной ложки разрыхлителя;
2-3 столовые ложки сахара;
2 капели зеленого пищевого красителя (по желанию).
Приготовление:
Разомните сливочное масло комнатной температуры с желтком, ванильным сахаром и пудрой. Просеянную муку соедините с крахмалом и разрыхлителем, а после частями добавьте в масляную основу, интенсивно перемешивая. Замесите тесто и разгладьте его руками или скалкой в пласт шириной 0,5 см. Используйте формочки для печенья (можно также использовать нож и немного воображения), чтобы вырезать из теста елочки.
Смешайте сахар с пищевым красителем и обваляйте в этой массе елочки с двух сторон. Поместите заготовки на пергамент и выпекайте при температуре 180 градусов до золотистого цвета – примерно 12 минут. Вместо сахара вы можете покрыть уже остывшее печенье ванильной глазурью и украсить свой съедобный лес всевозможными сахарными посыпками.
Мятные брауни
Лучшая часть этого рецепта заключается в том, что вам придется вдребезги разбивать леденцы, что точно поможет избавиться от предпраздничного стресса. К тому же вы будете использовать готовые ингредиенты, а значит вам не придется мучаться, отмеряя муку на отсутствующих в доме кухонных весах.
Ингредиенты:
1 упаковка любой готовой смеси для шоколадного брауни;
¼ стакана воды (или молока);
⅓ стакана растительного масла;
1 яйцо;
От ½ до чашки измельченных леденцов, в зависимости от вашего желания;
1 банка ванильной глазури.
Приготовление:
Замешайте смесь для брауни, следуя инструкциям на упаковке. Обычно производители просят добавить к сухим ингредиентам яйцо, растительное масло, воду или молоко. После этого испеките корж брауни и дайте ему остыть.
Поместите мятные леденцы в пакет с застежкой-молнией, включите бодрую новогоднюю песенку и бейте по нему скалкой в такт, пока конфеты не станут достаточно измельченными.
Разрежьте брауни на небольшие квадратики и обильно распределите поверх каждого из них глазурь. Когда вы решите, что глазури достаточно, вернитесь и добавьте еще немного. Сверху посыпьте брауни измельченными леденцами, а для действительно искрящегося эффекта можно использовать конфеты разных цветов.
Печенье с арахисовой пастой
Несмотря на то, что название этого рецепта звучит немного пугающе, на самом деле все довольно просто. Дополнительный плюс заключается в том, что после приготовления у вас останется большое количество арахисовой пасты, которую в случае неудачи с выпечкой можно будет слопать ложкой прямо из банки.
Ингредиенты:
2 пачки размягченного сливочного масла;
1 чашка кремообразной арахисовой пасты (или хрустящей, если она вам больше нравится);
1 стакан белого сахара;
1 стакан кокосового сахара;
2 яйца;
2 ½ стакана муки;
½ чайной ложки соли;
1 чайная ложка пищевой соды;
1 чайная ложка разрыхлителя.
Приготовление:
Используйте ручной миксер или напрягите все свои мышцы, чтобы взбить масло и сахар. Добавьте яйца и замешайте массу до хорошей плотности. В другой миске соедините муку, соль, пищевую соду и разрыхлитель. Теперь частями введите сухую смесь в масляную, замесите тесто и на час поместите его в холодильник.
Из теста сделайте шарики диаметром 2,5 см, выложите их на противень и немного прижмите зубчиками от вилки, чтобы получились милые узоры. Выпекайте при температуре 190 градусов, пока печенья не начнут подрумяниваться. По желанию можно украсить их глазурью и посыпками.
Бискотти
Идеальный рецепт для взрослых, которым некогда заниматься выпечкой, но побаловать себя и друзей ароматным печеньем очень хочется.
Приготовление:
Отведите себя в супермаркет. Бросьте в тележку пару пачек итальянского печенья бискотти. Дойдите до кассы, дождитесь своей очереди и заплатите. Не заморачивайтесь с подарочной упаковкой. Бискотти и так прекрасны!
Уютной вам готовки и удачных кулинарных экспериментов!