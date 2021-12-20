Простые рецепты новогоднего печенья для праздничного настроения 20.12.2021, 11:47

С такой выпечкой справится каждый.

Хотите, чтобы ваш дом наполнился ароматом свежей выпечки? Попробуйте приготовить их самостоятельно. И обязательно пригласите друзей и членов семьи, особенно маленьких помощников, присоединиться к вам. «Детали» подобрали пять рецептов печенья, которое понравится и вам, и вашим близким. Спойлер: последний из них подойдет даже самым занятым и займет у вас не более пяти минут.

Круглые печенья в виде снежков

Это настоящая праздничная классика! Вы можете подавать их на тарелке, либо поместив на деревянные шпажки или даже использовать в качестве съедобного украшения на елку. Просто помните, что таким печеньям необходимо до этого провести ночь в холодильнике.

Ингредиенты:

2 мягкие пачки соленого масла;

⅔ стакана белого сахара;

2 стакана муки;

¼ чашки орехов пекан;

¼ стакана миндаля;

½ стакана грецких орехов;

1 миска с горкой сахарной пудры.

Приготовление:

Взбейте сливочное масло и сахар в миске до однородной массы. Добавьте муку и много дробленых орехов. Затем накройте миску полиэтиленовой пленкой и поставьте ее в холодильник на ночь.

На утро разогрейте духовку до 180 градусов. Сформируйте из теста круглые шарики диаметром примерно 2,5 см. Выпекайте 12 минут, а после достаньте и дайте им остыть.

Окуните каждый шарик в миску, наполненную неприлично большим количеством сахарной пудры. Вуаля, теперь у вас есть печенья-снежки!

Сахарное печенье в виде елочек

Милые и простые печенья в виде елочек будут выглядеть эффектно и празднично, но при этом не заставят вас долго потеть на кухне.

Ингредиенты:

½ пачки сливочного масла;

2 чайные ложки ванильного сахара;

1 яичный желток;

6 чайных ложек сахарной пудры;

1 стакан муки;

1 столовая ложка крахмала;

¼ чайной ложки разрыхлителя;

2-3 столовые ложки сахара;

2 капели зеленого пищевого красителя (по желанию).

Приготовление:

Разомните сливочное масло комнатной температуры с желтком, ванильным сахаром и пудрой. Просеянную муку соедините с крахмалом и разрыхлителем, а после частями добавьте в масляную основу, интенсивно перемешивая. Замесите тесто и разгладьте его руками или скалкой в пласт шириной 0,5 см. Используйте формочки для печенья (можно также использовать нож и немного воображения), чтобы вырезать из теста елочки.

Смешайте сахар с пищевым красителем и обваляйте в этой массе елочки с двух сторон. Поместите заготовки на пергамент и выпекайте при температуре 180 градусов до золотистого цвета – примерно 12 минут. Вместо сахара вы можете покрыть уже остывшее печенье ванильной глазурью и украсить свой съедобный лес всевозможными сахарными посыпками.

Мятные брауни

Лучшая часть этого рецепта заключается в том, что вам придется вдребезги разбивать леденцы, что точно поможет избавиться от предпраздничного стресса. К тому же вы будете использовать готовые ингредиенты, а значит вам не придется мучаться, отмеряя муку на отсутствующих в доме кухонных весах.

Ингредиенты:

1 упаковка любой готовой смеси для шоколадного брауни;

¼ стакана воды (или молока);

⅓ стакана растительного масла;

1 яйцо;

От ½ до чашки измельченных леденцов, в зависимости от вашего желания;

1 банка ванильной глазури.

Приготовление:

Замешайте смесь для брауни, следуя инструкциям на упаковке. Обычно производители просят добавить к сухим ингредиентам яйцо, растительное масло, воду или молоко. После этого испеките корж брауни и дайте ему остыть.

Поместите мятные леденцы в пакет с застежкой-молнией, включите бодрую новогоднюю песенку и бейте по нему скалкой в такт, пока конфеты не станут достаточно измельченными.

Разрежьте брауни на небольшие квадратики и обильно распределите поверх каждого из них глазурь. Когда вы решите, что глазури достаточно, вернитесь и добавьте еще немного. Сверху посыпьте брауни измельченными леденцами, а для действительно искрящегося эффекта можно использовать конфеты разных цветов.

Печенье с арахисовой пастой

Несмотря на то, что название этого рецепта звучит немного пугающе, на самом деле все довольно просто. Дополнительный плюс заключается в том, что после приготовления у вас останется большое количество арахисовой пасты, которую в случае неудачи с выпечкой можно будет слопать ложкой прямо из банки.

Ингредиенты:

2 пачки размягченного сливочного масла;

1 чашка кремообразной арахисовой пасты (или хрустящей, если она вам больше нравится);

1 стакан белого сахара;

1 стакан кокосового сахара;

2 яйца;

2 ½ стакана муки;

½ чайной ложки соли;

1 чайная ложка пищевой соды;

1 чайная ложка разрыхлителя.

Приготовление:

Используйте ручной миксер или напрягите все свои мышцы, чтобы взбить масло и сахар. Добавьте яйца и замешайте массу до хорошей плотности. В другой миске соедините муку, соль, пищевую соду и разрыхлитель. Теперь частями введите сухую смесь в масляную, замесите тесто и на час поместите его в холодильник.

Из теста сделайте шарики диаметром 2,5 см, выложите их на противень и немного прижмите зубчиками от вилки, чтобы получились милые узоры. Выпекайте при температуре 190 градусов, пока печенья не начнут подрумяниваться. По желанию можно украсить их глазурью и посыпками.

Бискотти

Идеальный рецепт для взрослых, которым некогда заниматься выпечкой, но побаловать себя и друзей ароматным печеньем очень хочется.

Приготовление:

Отведите себя в супермаркет. Бросьте в тележку пару пачек итальянского печенья бискотти. Дойдите до кассы, дождитесь своей очереди и заплатите. Не заморачивайтесь с подарочной упаковкой. Бискотти и так прекрасны!

Уютной вам готовки и удачных кулинарных экспериментов!

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