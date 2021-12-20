В Беларуси резкий скачок детской заболеваемости COVID-19?
- 20.12.2021, 11:54
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Интернов терапевтического профиля отправляют на работу с коронавирусом в детских поликлиниках.
Интерны работали с пациентами с подтвержденным COVID-19 всю осень. Теперь их снова снимают с интернатуры и отправляют закрывать кадровые дыры, следом за интернами-педиатрами.
Как это отразится на уровне подготовки будущих терапевтов и педиатров в долгосрочной перспективе, можно только догадываться, — пишет телеграм-канал «Белые халаты».
Ранее минчане сообщали о резком всплеске заболеваемости коронавирусом в школах.