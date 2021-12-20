Большинство жителей Гонконга проигнорировали спорные выборы 2 20.12.2021, 12:05

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Явка на парламентских выборах оказалась рекордно низкой.

В Гонконге при рекордно низкой явке завершились выборы в Законодательный совет - первые с момента разгона демократического движения. Лишь 30% зарегистрированных избирателей приняли участие в голосовании, сообщил в понедельник, 20 декабря, председатель избирательной комиссии Гонконга Барнабас Фунг, сообщает "Немецкая волна".

В соответствии с новым спорным законом о выборах баллотироваться в парламент Гонконга могли только "патриоты" - все 153 кандидата были предварительно проверены на лояльность Пекину. Количество мест в Законодательном совете выросло с 70 до 90, однако только 20 депутатов вместо прежних 35 можно было избрать напрямую. При этом подавляющее большинство мест было зарезервировано для представителей дружественных Пекину групп интересов.

Активисты призывали не участвовать в выборах

Крупнейшие продемократические партии Гонконга своих кандидатов выдвинуть не смогли. Десятки влиятельных представителей оппозиции, в том числе получившие места в парламенте на предыдущих выборах, были отправлены в тюрьму за нарушение так называемого "закона о национальной безопасности". Другие были исключены из избирательных списков или, спасаясь от репрессий, бежали за границу.

Многочисленные гонконгские активисты, находящиеся в изгнании, призывали в последние недели не принимать участие в выборах или отдавать недействительные бюллетени. В свою очередь, власти КНР выдали ордеры на арест активистов в изгнании, призывавших бойкотировать выборы.

В 2019-2020 годах Гонконг захлестнула волна массовых протестов против усиления влияния Пекина и принятия решений, ограничивающих гражданские свободы жителей автономного округа. Принятый затем спорный закон о национальной безопасности Гонконга способствовал тому, что многие правозащитники, политики и активисты оказались в тюрьме или эмигрировали.

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