На могиле умершего после разгона протестов в Гомеле Александра Вихора установили памятник 2 20.12.2021, 12:20

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Александр Вихор

Не забудем, не простим.

25-летнего Александра Вихора похоронили 16 августа 2020 года на кладбище в Костюковке возле Гомеля. Ему было 25 лет. Недавно родственники погибшего парня поставили ему памятник, сообщает «Радыё Свабода».

Александра задержали вечером 9 августа 2020 года по дороге домой. 12 августа милиция сообщила, что Александр умер в реанимации. Якобы причиной смерти стали «обострившиеся болезни сердечно-сосудистой системы».

Как утверждают родные и свидетели, Александру было плохо с момента задержания, он просил о помощи, а в ответ получал от силовиков многочисленные удары.

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