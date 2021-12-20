Названа тройка лидеров доверия в Украине 12 20.12.2021, 12:27

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Среди них — экс-спикер Рады и экс-премьер страны.

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 38% украинцев, говорится в результатах опроса Социологической группы «Рейтинг». В то же время, не доверяют главе государства 61% граждан, сообщает «Зеркало недели. Украина».

О доверии к бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману рассказали 32% опрошенных. Не доверяют ему 60%.

Экс-спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 30% респондентов. Еще 41% отметил, что не доверяют бывшему главе парламента. В то же время, четверть опрошенных вообще не знают, кто это.

К лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко выражают доверие 25% украинцев. Не доверяют ей 73%.

Пятому президенту Петру Порошенко доверяют 25% респондентов. О том, что ему не доверяют, рассказали 75% опрошенных.

Сопредседателю «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрию Бойко доверяют 22% украинцев, а не доверяют 61%. В то же время, 15% не знают, кто это.

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