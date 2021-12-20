Под Минском продается построенный по уникальной технологии дом 1 20.12.2021, 12:35

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Общая площадь дома — 100 «квадратов».

В продаже на площадке Realt есть интересный дом, построенный по уникальной технологии. Главная его фишка в том, что он сам по себе продукт заводского изготовления. Все его конструкции, стены, крыша, фасад и внутренняя отделка, изготавливались на производстве и доставлялись на участок в упаковке. Журналисты заехали в Заславль для своеобразного тест-драйва такого варианта загородного жилья.

Дом находится в пригороде Заславля, рядом с гребным каналом. До выезда на скоростную трассу в Минск — рукой подать, до кольцевой — всего 12 километров. Участки здесь дорогие, хотя это стандартная застройка — вокруг кирпичные коттеджи из 90-х и типичные деревянные хаты. Но в этой застройке глаз цепляется за два новых, похожих друг на друга одноэтажных дома с плоской крышей. Один из них продан и в нем уже живут люди. «Наш» дом тоже выставлен на продажу, поэтому его можно изучить со всех сторон.

Сразу обращаем внимание на палубу-террасу — летом там можно загорать на шезлонгах. Отмечаем современный лаконичный белый фасад, расчерченный сеткой алюминиевых вставок. Разбавляют некоторую строгость фасада декоративные ажурные элементы из фанеры.

Входная зона с деревянным крыльцом утоплена в объем дома. Это простое и эффективное архитектурное решение — дверь в дом не выглядит как вход в бытовку и не нужно придумывать козырьки и навесы.

Общая площадь дома — 100 «квадратов». По планировке он как большая трехкомнатная квартира — две спальни, два санузла, гардеробная, гостиная-кухня. Но прелесть в том, что за стенкой нет соседей, парковка у дома, две террасы. Давайте пройдем внутрь и оценим, как там все устроено.

Прихожая просторная, оборудована встроенным шкафом. В ней много света — есть окно на парковку и стеклянная входная дверь. Из прихожей попадаешь в большое пространство объединенной гостиной, столовой и кухни.

Из зоны кухни есть дверь на большую террасу. Это удобное планировочное решение — особенно для организации вечеринок.

Налево от входа — санузел, направо — небольшая спальня, окна которой выходят на террасу.

Прямо по коридору — мастер-спальня с собственной ванной и гардеробной. И да — из спальни есть свой выход на террасу.

Интерьер в минималистичном стиле — минимум мебели, светлые тона. Больше вопросов вызывают материалы отделки — если ламинатом и натяжным потолком никого не удивить, то стены из МДФ (тот самый материал, из которого делают современную мебель) и фанеры — это что-то новенькое.

— Мы разработали специальный профиль для крепления вентфасада и внутренней отделки в виде панелей МДФ, — объясняет Владимир, инженер-конструктор, который создал этот дом. — Он алюминиевый с резиновыми демпферами. Один профиль крепится на стену, второй — на панель. Панель навешивается и защелкивается. Снять ее без специального инструмента уже не получится. Фасадные панели закреплены дополнительными фиксаторами, поэтому можно не переживать, что их сорвет ураган.

Что это дает? Во-первых, технологичность процесса. Нужная панель вешается на свое место и защелкивается без видимого крепежа. Во-вторых, скорость. Закрепить фасад и внутреннюю отделку получается очень быстро. И, в-третьих, нет ни одного видимого самореза или гвоздя.

После монтажа между стеной и навесной панелью остается технологический зазор 35 мм. Владимир говорит, что благодаря этому получили «побочный эффект» — в технологическом зазоре очень просто прокладывается электропроводка. И даже если нужно будет установить еще одну розетку, то не нужно будет штробить стены. Дополнительные провода можно протянуть через этот зазор.

Еще интересный момент — для отделки санузлов панели привозят на объект с уже наклеенной плиткой. Мы честно пытались найти место стыка панелей, но не нашли — все швы ровные, плитка лежит в одной плоскости. Мебель в ванной изготавливалась на заказ — каркас сварной металлический, ящики и столешница — фанера, покрытая полиуретановым лаком.

Обогревается дом от электричества. В комнатах под окнами стоят небольшие электроконвекторы. Они программируемые, не жгут кислород. В санузлах теплые электрополы и полотенцесушители (тоже электро). Их время работы и температуру можно настроить. Несколько непривычно выглядит лишь провод полотенцесушителя. Сантехника вся скрытого монтажа — все трубы спрятаны в стенах. Там же упрятан и электроводонагреватель на 100 литров.

Кстати, за отопление в самые холодные месяцы прошлого года расходы на электричество составляли около 150 рублей по льготному тарифу.

На весь дом выделено 10 кВт, и если включить отопление, подогрев воды в бойлере и мощные бытовые приборы, то на все потребители мощности не хватит. Что произойдет? Выбьет автоматы. Но не в этом доме, потому что в электрощите установлена дополнительная система балансировки, которая не дает перегрузить автоматы и позволяет распределять мощности между бытовыми приборами, электроотоплением и подогревом горячей воды.

Как это работает на практике? Выставляем на радиаторах температуру на градус выше, заставляем их работать на полную мощность. Включаем электропол, полотенцесушитель. А потом на кухне поочередно включаем микроволновку, электрочайник, электроплиту и… конвекторы потухли.

Владимир объясняет, что система балансировки сработала — как только бытовые приборы стали потреблять 6 кВт, отопление выключилось, так как оно не в приоритете. Когда вода в чайнике вскипела и выключилась микроволновка, конвекторы снова заработали.

Это хорошее решение для тех домов, которым не хватает выделенной мощности. Например, если у вас на дачный дом выделено всего 4 кВт. Система балансировки позволяет выстроить приоритеты, когда можно спокойно пользоваться мощными приборами и не испытывать дискомфорта. Например, стиральная машина будет включаться только при неработающей электроплите.

В доме установлена полноценная система приточно-вытяжной вентиляции. То, что она и в самом деле есть и работает, становится понятно, когда заходишь в санузлы — вытяжка издает характерный шум. Впрочем, работа вентустановки слышна только в санузлах.

Но больший интерес представляет то, как сделан приток свежего воздуха. В дом он попадает по медной трубке, которая прошивает стену и забирает воздух из-под вентфасада. Второй ее конец вставлен в электроконвектор. Таким образом, свежий воздух сначала проходит через обогреватель и попадает в дом уже подогретым.

Еще одна особенность — в доме не совсем привычная большинству система освещения. Она беспроводная — это значит, что выключатель на стене и светильники не связаны между собой проводами, а свет включается по радиосигналу. Это белорусская версия технологии «умного дома», которая позволяет управлять электроприборами по радиоканалу.

Чем она хороша? Выключатель (а на самом деле пульт управления) можно разместить в любой точке дома и не нужно подводить к нему электрокабель.

Блок управления «умного дома», с помощью которого в доме работает беспроводное освещение, размещается в электрощите.

Из чего построен дом? Главный компонент конструкции — несущие утепленные панели (НУП).

Панель представляет собой герметичный короб из березовой водостойкой фанеры с внутренними перегородками для жесткости, минватой и пароизоляцией. По торцам панели обшиты нетканым материалом типа синтепона, который работает как теплый уплотнитель в местах соединения панелей.

Конструкция панелей позволяет использовать утеплители любых типов: мягкие, жесткие и засыпные. В качестве пароизоляционного материала используется полиэтилен толщиной 200 микрон. Для защиты от плесени и грибка внешнюю часть панелей и каркас обрабатывают антисептиком.

Стоит отметить, что фанера используется с самым низким уровнем эмиссии — Е1. Это как в детских деревянных игрушках.

Панели имеют четкую геометрию, поэтому соединяются между собой без зазора по принципу шип-паз. Между собой они скрепляются дополнительно скобами.

Как выглядит процесс сборки? Начало стандартное — фундамент, подвод коммуникаций. Далее на стройплощадку доставляется домокомплект. Все панели в упаковке, поэтому можно не переживать, что они намокнут.

На фундамент монтируется обвязочный брус, на него, согласно схеме сборки, устанавливаются стеновые панели, перекрытия, устанавливаются окна и двери, навешивается фасад и панели внутренней отделки.

Расчетная стоимость этого дома с внешней и внутренней отделкой, а также внутренними коммуникациями — 600 долларов за «квадрат». С учетом стоимости участка, наружных коммуникаций и рыночной цены на недвижимость в Заславле объект продается за 115 тысяч долларов.

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