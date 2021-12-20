Режим Лукашенко отказал Amnesty International в доступе к мигрантам на границе с Польшей 4 20.12.2021, 12:42

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Власти испугались визита международной правозащитной организации.

Международная правозащитная организация Amnesty International запрашивала у Беларуси доступ к мигрантам, которые застряли на белорусско-польской границе, пишет zerkalo.io. Белорусская сторона отказала сославшись на то, что не видит от этого никакой пользы. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте организации.

Amnesty International опубликовала 20 декабря доклад, посвященный миграционному кризису на белорусско-польской границе. Правозащитники пообщались с 75 мигрантами, которые оказались на белорусско-польской границе в июле-ноябре 2021 года, и собрали свидетельства насилия и нарушения прав человека.

«Люди на границе оказались между молотом и наковальней. Брошенные в нейтральной полосе между границами Беларуси и ЕС они страдали от голода, шокирующего уровня жестокости со стороны белорусских силовиков, которые постоянно принуждали их идти в Польшу, где польские офицеры систематически толкали их назад в Беларусь. Противоположные стороны играют в грязную игру с человеческими жизнями», — сказала эксперт Amnesty International по вопросам беженцев и прав мигрантов Дженнифер Фостер.

В организации отметили, что просили у властей Беларуси предоставить их представителям доступ к мигрантам в приграничной зоне. Им отказали, мотивировав это тем, что «белорусская сторона не видит какой-либо пользы в визите представителей организации».

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