Назван популярный овощ, который укрепляет кости и нормализует давление 20.12.2021, 12:41

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Овощ богат витаминами и минералами.

Японские ученые рассказали, какими полезными витаминами и минералами богат такой популярный среди украинцев овощ как капуста. Также они выяснили, что она способна предотвратить развитие гипертонии и укрепить кости, пишет Yahoo News Japan (перевод — lenta.ua).

Капуста отличается высоким содержанием витамина U, заявили специалисты. Витамин U, положительно влияет на здоровье желудка и двенадцатиперстной кишки.

Причина, по которой необходимо употреблять большое количество капусты, в качестве гарнира, заключается в том, что капуста также может предотвращать изжогу, вызванную жареной пищей.

Капуста также содержит много витамина К. Витамин К обладает эффектом свертывания крови, и можно ожидать, что он будет иметь эффект ускорения гемостаза и заживления ран.

Капуста также содержит много кальция. Хорошо известно, что кальций входит в состав костей и зубов. Он также снимает умственное возбуждение и напряжение, снимает стресс.

Темно-зеленая часть на внешней стороне капусты содержит много β-каротина. Бета-каротин превращается в витамин А при попадании в организм. И можно ожидать, что он будет эффективен для поддержания здоровья глаз и предотвращения нарушений зрения.

Он также сохраняет слизистые оболочки внутренних органов здоровыми и помогает предотвратить простуду.

В частности, капусту можно сочетать с витамином С, ведь в таком тандеме витамины С и К укрепляют кости. Также считается, что кальций является эффективным транквилизатором, и говорят, что его особенно много возле внешних листьев и сердцевины.

В дополнение к кальцию, она содержит много минералов, таких как фосфор, калий и магний, и, как ожидается, будет иметь различные эффекты, которые помогают организму.

Калий - еще одно важное питательное вещество, которое содержит капуста, он полезен для поддержания здорового образа жизни.

Калий снижает кровяное давление, что помогает предотвратить высокое кровяное давление.

Фолиевая кислота кислота, которой много в капусте и шпинате, является питательным веществом, необходимым для образования красных кровяных телец и делящихся клеток. Это питательное вещество, которое особенно важно для беременных женщин, поскольку оно особенно необходимо для роста плода.

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