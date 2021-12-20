«Хитом будет бело-красно-белый шот» 20.12.2021, 13:03

фото: алесь пилецкий

Известный витебский бизнесмен открыл арт-паб в Киеве.

Виталий Бровко — известный витебский бизнесмен и организатор концертов. Еще недавно его арт-паб «Торвальд» был культовым местом для города. После протестов его пришлось закрыть, а сам Виталий уехал в Киев. И открыл там белорусский арт-паб для тех, кто скучает по драникам и родной культуре, пишет «Наша ніва».

Когда в Витебске началась пандемия, арт-паб Виталия три месяца кормил медиков на передовой. Возили обеды в областную инфекционную больницу, отделение КТ областного диагностического центра, лабораторию, которая делала тесты на кавид.

«Готовили для них около 100 порций ежедневно. Очень часто я сам развозил, потом уже подтянулись волонтеры, которые стали помогать с доставкой», — вспоминает Виталий.

Проблемы у паба начались в сентябре 2020 года. Пришла внеплановая комплексная проверка — Госконтроль, ДФР, налоговая, санстанция. Но никаких существенных нарушений не выявили. После была проверка с МЧС. Когда городской отдел ничего не нашел, прислали областное управление.

«И уже они нашли недостатки в конструктиве здания, который находится в государственной собственности и в котором всегда были заведения общепита. А тут неожиданно оказалось, что он не соответствует требованиям», — рассказывает Виталий.

В январе паб пришлось закрыть.

«У нас всегда была очень лояльная аудитория. И хотя уже были тревожные времена, когда не до веселья и застолий, люди с грустью восприняли новость, что паб будет закрываться. Многие выражали надежду, что все еще вернется. И когда мы распродавали предметы интерьера, надеясь собрать средства и провести ремонт, люди поддерживали. Говорили: «Я забираю часть «Торвальда», но не для себя, а для хранения, как только возродится, верну. А деньги считайте пожертвованием на дело».

С этого момента я начал испытывать по сути запрет на профессию. Отменялись гастрольные удостоверения на артистов, концерты которых я назначал. Позже ликвидировали и социально-культурное учреждение «Витебск для меня». Я надеялся каким-то образом пересидеть, но когда снаряды начали разрываться слишком близко, принял решение уехать».

В Киев Виталий перебрался три месяца назад. Многие ему советовали не спешить с открытием бизнеса здесь: сначала осмотреться, понять, как что работает.

«Но если бы я сидел на месте, было бы гораздо сложнее. А когда бросился в дело, и руки, и голова заняты, психологически легче. Я никогда не жил в мегаполисе, это совсем не так, как в Витебске, где ты знаешь практически каждого.

В Украине проще документально оформлять бизнес, быстрее происходят процедуры. С другой стороны, в Витебске у меня было больше информации и контактов, я знал, кому задать вопросы. В Украине многие интерпретации законодательства довольно путаные или противоречивые в зависимости от того, где ты ищешь комментарии».

Открытие паба с нуля заняло два месяца. Чтобы успеть все за это время, работали без выходных и привлекли в помощь много друзей. Сколько это стоило, Виталий не озвучивает.

«Проект только запускается, расходы еще продолжаются, — объясняет он. — Понятно, что в Киеве чуть дороже, но не в разы. Все-таки опыт создания мест общественного питания в Витебске большой у меня — был не только «Торвальд«, но и «Бро'бар», другие инициативы. Да и доступ к материалам и оборудованию здесь гораздо лучше, чем в Беларуси».

В киевском «Торвальде « несколько залов. В основном на сцене будут выступать белорусские музыканты, проводится различные просветительские мероприятия. Один из залов — «Радзивилловский» — оформлен гравюрами Наполеона Орды. На стенах в пабе выставка Владимира Цеслера. Экспозиции будут постоянно менять, чтобы показать произведения разных белорусских художников.

«Многие из белорусов, особенно те, кто уехал раньше, жалуются, что скучают по белорусской еде, по родным драникам. Мол, деруны украинские — это не то. Поэтому по меню стартуем из драников и других национальных блюд — на сковородке, из мяса.

Будет и веганское меню на основе фалафеля и тофу.

Напитки — наши фирменные настойки (вишневка, клюковка, хреновуха, «Тайна Торвальда»), традиционное и крафтовое пиво, широкая коктейльная карта.

И, безусловно, хит 2019 и 2020 годов — бчб-шот. В его составе кокосовый сироп, клюковка, светлый ром и тайна», — делится Виталий.

Он не теряет надежды, что «Торвальд» еще возродится в Витебске.

«Я верю, что это произойдет обязательно и произойдет довольно скоро. И место будет еще лучше, чем раньше. Потому что новый киевский опыт и поддержка общества сделают нас более интересными и успешными».

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