The Washington Post: Штамм «Омикрон» изменил ход пандемии COVID-19 3 20.12.2021, 13:09

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Врачи призывают оставаться дома.

В течение нескольких недель новый штамм «Омикрон» перевернул все недавние расчеты, сделанные по COVID-19. Это привело к возвращению к ограничениям на поездки и призывам оставаться дома, а также стало двигателем для бустерных прививок и общей переоценки тактики сдерживания распространения вируса, цитирует The Washington Post «Зеркало недели. Украина».

Кризис наиболее остро сейчас ощущается в Великобритании. Высокопоставленный чиновник здравоохранения Британии сказал, что «Омикрон» является «вероятно наиболее значимой угрозой с начала пандемии». Вскоре подобные сценарии могут разворачиваться по всему миру.

Богатые страны с относительно быстрыми темпами вакцинации, недавно надеявшиеся, что пандемия закончилась, теперь изменяют «тактику» борьбы с вирусом. В то же время некоторые аналитики говорят, что не стоит паниковать. Глава Медицинской ассоциации Южной Африки Анжелик Кутзи предупредила, что Британия создала «истерию», чрезмерно реагируя на угрозу нового штамма вируса.

«Вы должны принять меры и быть готовыми к неожиданному развитию событий, но не надо так это «раскручивать», – сказала Анжелик Кутзи.

Некоторые аналитики даже предполагают, что распространение «Омикрона» может сигнализировать о последних днях пандемии, указывая на признаки того, что этот вариант может вызвать менее серьезное течение заболевания, чем штамм Дельта.

Аргумент основывается на теории о том, что коронавирус станет более трансмиссивным и менее смертельным по мере его «эволюции», как это было в случае с гриппом, вызвавшим пандемию в 1918 году. Действительно ли такие предположения станут реальностью? Пока рано говорить об этом, но важно учитывать три важных момента.

Во-первых, новый штамм быстро распространяется. Недавно Великобритания объявила, что зафиксировала 78 610 новых случаев в сутки, такой рост не наблюдался ни разу во время пандемии. Число госпитализаций также возросло, хотя и медленнее, в то время как смертность пока не увеличивается.

Некоторые эксперты прогнозируют, что до конца декабря в Великобритании может наблюдаться до миллиона случаев COVID-19 в день.

Исследование, опубликованное по данным Южной Африки, где впервые было зафиксировано широкое распространение «Омикрона», свидетельствует о быстрой передаче этого штамма.

«Четвертая волна, управляемая "Омикроном", имеет более резкую траекторию роста инфекций по сравнению с предыдущими волнами», - заявил глава компании Discovery Health Райан Ноач.

Во-вторых, текущие схемы вакцинации могут быть менее эффективны против «Омикрона». В Южной Африке Discovery Health обнаружила, что вакцина от Pfizer/BioNTech обеспечивает только 33 процента защиты от заражения новым штаммом, хотя она все еще дает защиту от госпитализации на 70 процентов.

Подобные данные поступили и от Агентства здравоохранения Великобритании, которое сообщило, что две дозы вакцины AstraZeneca и Pfizer/BioNTech не гарантируют достаточный уровень защиты от штамма «Омикрон».

Omicron имеет широкий спектр мутаций, отличающих его от исходного штамма коронавируса. Некоторые из этих мутаций, похоже, помогают ему избегать борющихся с болезнью антител, которые появляются в результате вакцинации или предварительного инфицирования вирусом. Поэтому, скорее всего, существует больший риск повторного заражения «Омикроном» для тех, кто уже переболел коронавирусом.

Хорошая новость заключается в том, что вакцины все еще имеют определенное действие против нового штамма, особенно если используются бустерные прививки.

Американский инфекционист Энтони Фаучи заявил, что после пересмотра данных правительство США не считает, что нужно разрабатывать новую специфическую для «Омикрона» вакцину.

«Схемы бустерной вакцинации работают против «Омикрона». Сейчас нет необходимости в вакцине, разработанной именно для этого штамма. Но если вы не вакцинированы, то очень уязвимы – не только к штамму «Дельта», но и к «Омикрону», – сказал Фаучи.

Если «Омикрон» действительно вызывает более легкое течение болезни, его способность быстро распространяться и уничтожать часть защиты, которую обеспечивают вакцины, все еще волнует врачей и экспертов по здравоохранению.

Возможно, «Омикрон» изменил правила пандемии, но «игра» до сих пор продолжается. Пока точно неизвестно, станет ли коронавирус менее смертельным по мере его «эволюции». Большая часть мира еще не вакцинирована, что оставляет место для появления новых штаммов. Потенциальные «последние дни» пандемии COVID-19 могут быть слишком длинными и болезненными, резюмирует издание.

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