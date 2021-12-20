Макей анонсировал сокращения среди дипломатов

Макей анонсировал сокращения среди дипломатов22
- 20.12.2021, 13:23
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Штаты посольств в ЕС будут уменьшать.
Беларусь значительно сократит дипломатические присутствие в ЕС. Речь идет об уменьшении штата в посольствах. Количество посольств и загранучреждений не претерпит принципиальных изменений. Об этом по итогам доклада Александру Лукашенко заявил министр иностранных дел Владимир Макей.
«Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах. Не имею в виду, что мы сокращаем посольства, загранучреждения. Мы сокращаем численность дипломатического персонала», — приводит его слова БелТА.