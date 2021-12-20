закрыть
20 декабря 2021, понедельник, 16:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Макей анонсировал сокращения среди дипломатов

22
  • 20.12.2021, 13:23
  • 14,262
Макей анонсировал сокращения среди дипломатов
фото: ТАСС

Штаты посольств в ЕС будут уменьшать.

Беларусь значительно сократит дипломатические присутствие в ЕС. Речь идет об уменьшении штата в посольствах. Количество посольств и загранучреждений не претерпит принципиальных изменений. Об этом по итогам доклада Александру Лукашенко заявил министр иностранных дел Владимир Макей.

«Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах. Не имею в виду, что мы сокращаем посольства, загранучреждения. Мы сокращаем численность дипломатического персонала», — приводит его слова БелТА.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин
Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип
Белорусы, будьте сильными и смелыми
Белорусы, будьте сильными и смелыми Игорь Лосик
Как создать рычаги давления на режим
Как создать рычаги давления на режим Артем Черников