Борис Акунин: Россия будет разваливаться дальше 5 20.12.2021, 13:27

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БОРИС АКУНИН

ФОТО: LENTA.RU

Империи или расширяются, или распадаются, статичными они не бывают.

Известный писатель Борис Акунин в интервью «Новой газете» выразил мнение, что распад России будет продолжаться.

— Вы наблюдали людские характеры на протяжении многих веков. Можно ли определить, что составляет суть русского характера?

— Мне кажется, нет никаких национальных характеров. Есть набор типических черт, которые генерируются у населения страны вследствие определенных условий жизни и меняются с изменением этих условий. Средний россиянин начала ХХ века очень сильно отличается от среднего россиянина начала XXI века. Да что там! Мое поколение в двадцать лет и нынешние двадцатилетние — будто жители разных планет.

— Что может переубедить тех, кто сейчас поддерживает разрушительную власть?

— Прилетит какой-нибудь «черный лебедь»… Они всегда рано или поздно прилетают. Экономический кризис или какой-нибудь эмоционально заряженный инцидент, или грубая ошибка правительства могут очень быстро изменить общественное настроение.

— Существовало ли в нашей истории единство «на верху», и верите ли вы в наличие «двух кремлевских башен» сейчас?

— В российской истории бывало всякое. Сейчас же, насколько я понимаю, идет подковерная борьба между спецслужбами за влияние и за денежные потоки. Похоже, что верх берет ФСБ. Это очень грустно и очень скучно — не то, что побеждает именно ФСБ (все они друг дружки стоят), а сама ситуация.

— Россия всегда была военной империей, державшейся на силе. Людей учили и учат не бояться войны, видеть в ней героическое действие. Горбачев попытался переменить эту участь — и империя распалась. Попытки нынешней власти восстановить ее с помощью военных угроз к каким результатам могут привести?

— К тому, что уцелевшая половинка былой советской империи будет разваливаться дальше, как только ослабеет страх перед центром. Империи ведь или расширяются, или распадаются, статичными они не бывают. А потенциала для расширения у современной России я не вижу. Нет ни экономического, ни политического, ни научно-технического ресурса, чтобы вернуть себе позиции сверхдержавы. Россия не входит даже в первую десятку мировых экономик. По-моему, Южная Корея и то мощнее.

— Из истории, и не только нашей, следует, что искушение восстановить гражданский мир, затеяв войну, сильно во все времена. Как вы пишете, «внешний враг объединяет нацию и перенаправляет социальную агрессию в полезное правительству русло». Есть ли такая угроза сейчас в свете украинских проблем?

— Вряд ли. Все-таки, мне кажется, основная часть населения довольно вяло реагирует на госпропаганду. Да и объединяющей идеологии что-то не просматривается.

— Какая идея могла бы объединить общество и двинуть вперед развитие страны?

— Объединяющая идея — дело для страны полезное, если идея объединяет всех для чего-то хорошего. Такая идея должна быть: 1) Привлекательной для всего населения. 2) Всем понятной. 3) Достижимой в обозримом будущем. У меня есть свой кандидат в такие идеи, так что зря вы меня про это спросили. Это, можно сказать, мой пунктик. Я на эту тему целый роман написал. Называется «Трезориум».

Что объединяет людей вне зависимости от политических взглядов, национальности, религии и так далее? У всех есть дети. И все хотят, чтобы дети были счастливы. Так давайте вложим основные силы государства и основные деньги в новое поколение. Создадим лучшую в мире систему образования. Для этого понадобится (кроме денег, которые сейчас тратятся на всякую имперскую дребедень) две вещи.

Во-первых, нужно разработать новую педагогику, ориентированную не на приспособление ребенка к обществу, как сейчас, а на самого ребенка, на его способности и индивидуальность. На то, чтобы каждый нашел свой талант.

Во-вторых, нужно подготовить армию педагогов нового поколения и сделать учительскую профессию самой престижной, самой высокооплачиваемой.

Вот суть идеи совсем коротко и упрощенно. Длинно я про это написал в романе. И это вовсе не такое маниловское прожектерство, как кажется на первый взгляд. Все вполне осуществимо, была бы воля. Но, конечно, не при нынешней коррумпированной системе, которая извратит всю идею, а попутно распилит и разворует все выделенные бюджеты.

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