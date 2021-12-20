Эдуард Бабарико стал подозреваемым по новому уголовному делу 23 20.12.2021, 13:33

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Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Сын экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико Эдуард является подозреваемым по новому уголовному делу — в случае предъявления обвинения ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

По предварительной информации, сын Виктора Бабарико не вышел на свободу после истечения 18 месяцев содержания под стражей по обвинению в уклонении от уплаты налогов, так как теперь Эдуард является подозреваемым по новому уголовному делу.

В чем подозревается Эдуард:

— статья 130 часть 3 Уголовного кодекса Беларуси: «разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» (до 12 лет лишения свободы);

— статья 293 часть 1 Уголовного кодекса Беларуси: «организация массовых беспорядков» (до 15 лет лишения свободы).

В связи с тем, что организация массовых беспорядков является особо тяжким составом, в случае предъявления обвинения по совокупности вменяемых преступлений Эдуарду может грозить до 20 лет лишения свободы.

Сообщается, что обвинение еще не предъявлено. Если обвинение не будет предъявлено в течение 10 дней с момента нового фактического задержания, Эдуард должен быть отпущен.

Впервые Эдуарда задержали 18 июня 2020 года. Полгода он находился в СИЗО КГБ.

Сейчас Эдуард находится в СИЗО-1 г. Минска на ул. Володарского.

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