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Белорусские врачи спасли двухмесячного ребенка с тяжелейшей пневмонией, вызванной коронавирусом

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  • 20.12.2021, 13:44
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Белорусские врачи спасли двухмесячного ребенка с тяжелейшей пневмонией, вызванной коронавирусом
иллюстрационное фото: ТАСС

Медики заявляют, что это первый подобный случай в стране.

Ребенок с тяжелейшей пневмонией, вызванной коронавирусом, лечился в Могилевской областной детской больнице.

«К сожалению, все реанимационные мероприятия, в том числе ИВЛ, были неэффективны и коллеги обратились за помощью в наш центр, — рассказал директор РНПЦ. — Выехала бригада экстракорпоральной мембранной оксигенации. Туда привезли аппарат ЭКМО, подключили к нему ребенка и транспортировали к нам в центр».

«Это первый случай в Беларуси и, вероятно, в СНГ», — отметил директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский.

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