Белорусские врачи спасли двухмесячного ребенка с тяжелейшей пневмонией, вызванной коронавирусом

Белорусские врачи спасли двухмесячного ребенка с тяжелейшей пневмонией, вызванной коронавирусом2
- 20.12.2021, 13:44
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Медики заявляют, что это первый подобный случай в стране.
Ребенок с тяжелейшей пневмонией, вызванной коронавирусом, лечился в Могилевской областной детской больнице.
«К сожалению, все реанимационные мероприятия, в том числе ИВЛ, были неэффективны и коллеги обратились за помощью в наш центр, — рассказал директор РНПЦ. — Выехала бригада экстракорпоральной мембранной оксигенации. Туда привезли аппарат ЭКМО, подключили к нему ребенка и транспортировали к нам в центр».
«Это первый случай в Беларуси и, вероятно, в СНГ», — отметил директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский.