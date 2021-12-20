Как приготовить салат «Оливье» с курицей: легкий рецепт на Новый год

Как приготовить салат «Оливье» с курицей: легкий рецепт на Новый год3
- 20.12.2021, 13:57
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Попробуйте привычное блюдо без майонеза.
Новый Год уже на пороге, и на праздничном столе вы хотите видеть только самые вкусные и полезные блюда. «Апостроф» предлагает приготовить более легкий и диетический вариант новогоднего салата, пишет
Главное отличие "облегченного" Оливье - курица вместо колбасы, отсутствие майонеза и бланшированный зеленый горошек вместо консервированного. Для заправки такого витаминного салата на новогодний стол используют йогурт с горчицей, которая придает блюду пикантную остроту.
Ингредиенты:
- куриная грудка - 250 г
- морковь - 50 г
- яйца - 3 шт.
- огурец свежий – 1 шт.
- яблоко красное - 1 шт.
- горошек зеленый замороженный – 50 г
- лук репчатый – 50 г
- йогурт натуральный - 100 г
- горчица – 5 г
- соль, перец - по вкусу
- листовая зелень - для украшения.
Способ приготовления:
Сварите куриную грудку и морковь и охладите. Яйца отварите в крутую. Зеленый горошек бланшируйте.
Нарежьте мелкими кубиками все ингредиенты: морковь, огурцы, курицу, яйца, яблоко, лук. Смешайте йогурт и горчицу, чтобы получился соус.
Соедините все продукты, добавьте соус, соль, перец и перемешайте. Отправьте салат в холодильник на 20 минут. При подаче на стол украсить листовой зеленью.