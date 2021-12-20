В Бельгии бастуют сотрудники авиакомпании Brussels Airlines 20.12.2021, 14:03

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иллюстрационное фото

Бортпроводники и пилоты начали круглосуточный страйк.

Профсоюзы бортпроводников и пилотов авиакомпании Brussels Airlines проводят в понедельник 24-часовую забастовку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания RTBF.

"В аэропорту Брюсселя все достаточно спокойно" в понедельник утром, несмотря на забастовку, сообщил около 8.00 спикер Brussels Airlines Ким Даэнен.

Бортпроводники и пилоты начали круглосуточную забастовку в 5 утра, чтобы осудить чрезмерное рабочее давление и несоблюдение нескольких коллективных трудовых соглашений.

"Нам пришлось отменить 57 рейсов из 116 запланированных. Это касается 25% наших пассажиров, или 3500 человек", – пояснил спикер. Всем путешественникам либо предложили альтернативные рейсы, либо возмещение.

О забастовке было объявлено в прошлую среду, а на следующий день руководство авиакомпании направило профсоюзам официальное сообщение об отмене призыва к забастовке. Она угрожала заставить их возместить ущерб, который она оценила в 2,5 миллиона евро за отмену сотни рейсов.

Этот шаг вызвал гнев профсоюзов, осудивших "объявление войны" и нарушение права на забастовку.

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