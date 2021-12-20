Сергей Тихановский: Моим детям не будет стыдно за меня 5 20.12.2021, 14:16

9,240

Сергей Тихановский

Народный блогер верит в перемены.

Стало известно, как народный блогер Сергей Тихановский воспринял срок, на который недавно суд отправил его за решетку. Напомним, это 18 лет в колонии усиленного режима. После протеста прокуратуры этот срок могут увеличить до 20 лет — как и запрашивал гособвинитель.

«Вот и наступило логичное окончание моего влога. Начиная его, я понимал, что наиболее вероятно, так всё и закончится, — цитирует «Радыё Свабода» недавнее письмо Тихановского из СИЗО. — Конечно, я предполагал, что наказание будет раз в 6 менее суровым. Но это такая оценка моей деятельности. Оказывается, обличать беззаконие — это особо опасное преступление».

Как говорит гомельчанин, он не думал, что провокация и задержание произойдут уже в мае 2020 года — еще до регистрации кандидатов в президенты:

«Изменил бы я что-то? Нет. А что можно было бы изменить? Даже если бы я записал какое-то видеообращение, не факт, что оно что-то изменило бы. Как гражданин я исполнил свой гражданский долг — моим детям не будет стыдно за меня, и теперь мяч не на моей стороне».

Сергей пишет, что по-прежнему верит в перемены к лучшему в Беларуси и спрашивает о впечатлениях о его песне и стихах, которые публикуются в новом телеграм-канале «Тюрьма для жизни».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».