Блогера Ольгу Токарчук осудили на 1,5 года колонии 13 20.12.2021, 14:39

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Ольга Токарчук

У нее — двое маленьких детей.

Блогеру Ольге Токарчук дали 1,5 года колонии, сообщает «Радыё Свабода».

Следственный комитет заявил, что Токарчук участвовала в протестных маршах в Минске 30 августа, 20 сентября и 1 ноября 2020 года. Она якобы «находилась в первых рядах», «блокировала движение транспорта», «выкрикивала лозунги».

Также Ольге предъявили видеоролик якобы с «оскорблением судей Первомайского района Минска» и «ненормативной лексикой».

Ольга Токарчук — блогер, дизaйнер, мама двоих маленьких детей (3 и 7 лет).

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