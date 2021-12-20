Какая погода ждет белорусов на неделе? 1 20.12.2021, 14:59

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Прогноз погоды на 21-23 декабря.

21 декабря погодные условия в Беларуси будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Европы, пишет pogoda.by.

Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем во многих районах страны пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью -8..-14°С, при прояснениях она составит -15..-18°С, днем от -4°С по юго-западу до -12°С по северо-востоку республики. Атмосферное давление будет расти.

22-23 декабря погодные условия в стране будут определять неустойчивые холодные воздушные массы, поступающие с севера Европы. Облачно с прояснениями.

22 декабря местами по стране ожидается небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -10..-17°С, при прояснениях -18..-20°С, днем -7..-13°С; в юго-западных районах страны ночью она составит -7..-9°С, днем -3..-6°С.

23 декабря ночью по юго-западу, днем местами по республике прогнозируется кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -11..-18°С, при прояснениях -19..-23°С, днем -7..-13°С; в юго-западных районах ночью -7..-10°С, днем -2.-6°С.

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