Какие иностранные компании уже отказались от сотрудничества с режимом 7 20.12.2021, 15:07

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Контакты с белорусскими компаниями становятся максимально токсичными.

Какие мировые компании быстро и решительно отказались от любой поддержки режима и сотрудничества с белорусскими организациями? Вот неполный список, который приводит Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

Rolls Royce Group, Becker Group, Danfoss, Liebherr, Deutz и Cummins прекратили сотрудничество с БелАЗ, оставив завод без своих комплектующих.

Scandia Steel, Yokohama отказались работать с БМЗ, Michelin проведет независимый аудит и также готов отказаться от сотрудничества с заводом.

Helm AG отказался от работы с «Гродно Азот», лишив завод 10% от общего числа поставок.

Albemarle (США), Axens SA (Франция), Hansen & Rosenthal (Германия), Haldor Topsoe (Дания), SEW Eurodrive (Германия), Bopp&Reuther IMI (Германия), IMI Critical (США), Sundyne (США), Sundyne International SA (Франция), Bombas Ercole Marelli (Испания), Honeywell (США), Fives ITAS (Италия), Severn Unival (Великобритания), UOP UK (Великобритания), Koch Glitch (Италия), Flowserve (США), Emerson (США), Baker Hughes (США) отказались от работы с «Нафтаном».

British American Tobacco и Hauni Maschinenbau Gmbh прекратили сотрудничество с табачной фабрикой «Неман», а Philip Morris перестала продавать IQOS в Беларуси, потому что монополистом на его поставки стала компания «Энерго-ОИЛ» карманного олигарха Олексина.

Европейский банк реконструкции и развития с сентября 2020 прекратил финансирование проектов в Беларуси, кроме сотрудничества с частными структурами, а Raiffeisenbank решил не выполнять функцию посредника для международных переводов на счета Беларусбанка.

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