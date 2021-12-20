В Литве расширился список востребованных профессий 3 20.12.2021, 15:15

5,258

Этот список актуален для приезжающих в Литву иностранцев.

Служба занятости Литвы составила список востребованных профессий на 2022 год. В него вошло еще больше 80-ти профессий, общее их число в списке – 163. Этот список актуален для приезжающих в Литву иностранцев – если их профессия есть в списке, они могут въехать по упрощенному порядку, пишет delfi.lt.

Список востребованных профессий на 2022 год появился еще в октябре. В течение недели работодатели, ассоциации, профсоюзы и другие заинтересованные лица могли представить Службе занятости свои предложения. Поступило 32 предложения.

После изучения и оценки полученных предложений список востребованных профессий пополнился еще 41 позицией. Из 163 профессий 58 относятся к строительному сектору, 93 – промышленному, 4 – сектору услуг, 8 – сектору сельского хозяйства, лесоводства и рыбоводства.

В список вошли и такие специальности, как закройщик, контролер качества, водитель троллейбуса, машинист башенного крана и многие другие. Их в прошлом году в этом списке не было.

"Список на 2022 г. расширился с учетом того, что появилась возможность включать схожие специальности. (...) Кроме того, в этом году активно с предложениями выступили работодатели, в прошлом году они не предлагали пополнить список (...)", – сказала представитель Службы занятости Милда Янкаускене.

Ассоциация Литовской инженерной и технологической промышленности LINPRA указала, что из-за нехватки работников компании не могут расти и расширяться. С предложениями выступила и Сельскохозяйственная палата - в этой сфере нужны сезонные работники в сфере огородничества и полевых работ, трактористы, работники животноводческих комплексов. Весь этот список был утвержден.

Согласно новому порядку, по предварительным данным Соцмина, в следующем году существующие квоты позволят ввезти около 35 000 иностранцев из списка востребованных профессий: 16 000 в сфере услуг, 9500 – промышленности, 9100 – строительства, 1000 – сельского хозяйства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».