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Латвия заявила, что стала основной целью гибридной атаки Минска

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  • 20.12.2021, 15:46
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Латвия заявила, что стала основной целью гибридной атаки Минска

За прошедшие сутки границу пытались пересечь 45 нелегалов.

Госсекретарь МВД Латвии Димитрий Трофимов назвал страну основной целью гибридной атаки со стороны Беларуси в настоящее время. Об этом он заявил в интервью TV3, сообщает Delfi.

Трофимов обратил внимание, что на прошлой неделе латвийские пограничники задерживали по нескольку десятков нелегальных мигрантов на белорусской границе. Он считает, что в Беларуси происходит организованное перемещение мигрантов, поскольку иначе невозможно объяснить такую быструю переброску мигрантов в разные места на границе.

Представитель МВД также заявил, что правительство Латвии решило построить дополнительные 22,8 км временного ограждения на белорусской границе.

Как сообщает пограничная служба Латвии, за прошедшие сутки в страну не впустили 45 человек, которые пытались нелегально перейти белорусско-латвийскую границу.

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