Латвия заявила, что стала основной целью гибридной атаки Минска 1 20.12.2021, 15:46

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За прошедшие сутки границу пытались пересечь 45 нелегалов.

Госсекретарь МВД Латвии Димитрий Трофимов назвал страну основной целью гибридной атаки со стороны Беларуси в настоящее время. Об этом он заявил в интервью TV3, сообщает Delfi.

Трофимов обратил внимание, что на прошлой неделе латвийские пограничники задерживали по нескольку десятков нелегальных мигрантов на белорусской границе. Он считает, что в Беларуси происходит организованное перемещение мигрантов, поскольку иначе невозможно объяснить такую быструю переброску мигрантов в разные места на границе.

Представитель МВД также заявил, что правительство Латвии решило построить дополнительные 22,8 км временного ограждения на белорусской границе.

Как сообщает пограничная служба Латвии, за прошедшие сутки в страну не впустили 45 человек, которые пытались нелегально перейти белорусско-латвийскую границу.

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