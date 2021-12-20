Лобовое ДТП под Минском: Renault во время обгона врезался в Audi с тремя детьми в салоне 2 20.12.2021, 16:06

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Пассажиры и водители были пристегнуты.

О серьезной аварии, произошедшей сегодня утром неподалеку от столицы, на трассе Н-8931 (МКАД — Городище — Старое Село), сообщает ГАИ Минского района. По данным инспекторов, ДТП случилось из-за опасного обгона. Опасность ситуации заключалась в том, что в одной из машин ехало трое детей. К счастью, никто из них не пострадал. Однако без травм среди взрослых не обошлось, пишет «Онлайнер».

«Около 07:45 со стороны аг. Озерцо в направлении д. Городище двигался Renault Sandero под управлением водителя 1950 г. р., — говорится в сводке инспекторов. — При совершении обгона он не учел погодные условия, технические характеристики своего авто и совершил лобовое столкновение с Audi A6. Последним управляла женщина 1988 г. р.».

Сообщается, в салоне Audi передвигалось трое детей. Они были пристегнуты, ехали в специальных удерживающих устройствах. Сами водители также воспользовались ремнями безопасности. Тем не менее женщина из A6 получила травмы, ее доставили в областную больницу. Известно, что на автомобилях была установлена зимняя резина.

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