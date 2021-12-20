«Если всех из списка уволить, то банки просто рухнут» 2 20.12.2021, 16:16

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В списки КГБ попали врачи, преподаватели, рабочие, сотрудники банков.

Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» продолжает получать огромное количество сообщений о массовых увольнениях в разных городах Беларуси. Все они связаны с политикой: захватившие власть в стране люди ведут внутреннюю войну со всеми, кого сами включили в список врагов:

- На одно из структурных подразделений Минского отделения БелЖД тоже пришел черный список. По нему вызывали всех сотрудников к идеологу, тех у кого нету «административки» просто запугивали «подумайте о своей карьере.

- Пришли списки на увольнение в РНПЦ Психического здоровья в Новинках, сообщают врачи оттуда. Всего 11 человек, из них около семи врачей. Контракты прекращают в течение декабря-января, чтобы не ушли одновременно.

- Быховский лесхоз, 18 человек на увольнение.

- В ОАО «Березастройматериалы», список из 300 человек.

- В Оршанскую центральную поликлинику пришли 2 списка. В первом 10-15 человек для беседы и написания объяснительной. Во втором 3 человека на увольнение.

- Огромные списки пришли в главные белорусские банки. Списки реально огромные!

Если по ним всех уволят, то банки просто рухнут. В них и так мало нормальных специалистов в основном родственники власть имеющих.

- «В КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" пришла вторая волна увольнений. Первая волна проходила в мае. Тогда в список попали люди, подписавшиеся за выдвижение в кандидаты в президенты Виктора Бабарико. Уволиться вынудили сотрудников, чьи рабочие места находились непосредственно в здании Мингорисполкома. Это было требование управляющей делами Анны Мательской. Теперь на предприятие пришел список с примерно 100 фамилиями. Каждый день увольняется по несколько человек. Уговорами занимаются непосредственные начальники и начальники покрупнее. Ведутся беседы в стиле: "Вы же все понимаете. Мы ничего не можем сделать. Не пытайтесь выяснить причину и сопротивляться, а то будет хуже".

- На Белпочте хотят уволить тех, что был задержан 25 марта.

- В БрГУ хотят уволить двух кандидатов наук, доцентов. Они отказались писать заявление на увольнение и им грозят внеочередной аттестацией. В университете идут массовые увольнения по политическим мотивам.

- Система ПТО, колледж (не буду называть, Минск). Пришёл список (подписавшихся в пользу альтернативного кандидата). Вроде, всего 11 человек. От дворника до замдиректора.

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