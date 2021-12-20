Как семья из Гродно сдает новогодние елки в аренду 20.12.2021, 16:23

Тем самым они решают вопрос, куда деть живое дерево после Нового года.

Если вы уже покупали живые елки в кадках, чтобы после праздников их высадить на улицу, то наверняка сталкивались с разочарованием — увы, зачастую елка погибает раньше, чем вы успеваете доесть новогодние салаты, пишет «Онлайнер».

Семья из Гродно выращивает и сдает елки в аренду и тем самым решает вопрос, куда вам деть живое дерево после Нового года.

Это могла быть история, которая зародилась исходя из желания спасти мир, экологию или хотя бы новогодние елки, но все гораздо проще. Евгений и Данута получили участок от государства, а спустя время — замечание от чиновников: «Почему используются не все земли?» А как их использовать полноценно, если с одной стороны — дорога, с другой — аэроклуб. Садить условные ягоды с такой экологической обстановкой нет смысла.

— И тут Женя предлагает: посадим елочки, а лет через семь-восемь срубим их и продадим как новогодние, — Данута показывает нам их участок в деревне Коробчицы под Гродно. Часть земли находится внизу, рядом с руслом реки. Часть — наверху, здесь и посажена тысяча елей обыкновенных. Хотя какие ж они обыкновенные?

Пару лет назад муж с женой купили в гродненском питомнике двухлетние саженцы по 1—2 рубля (Евгений говорит, что сейчас таких цен нет). За день Данута с Евгением и его отцом посадили 1000 елок. Уход и правда был минимальный: покосить, иногда полить. И все.

— Потом друзья начали у нас спрашивать: ну что, когда будут елки?

Деревья были настолько маленькими, что Данута посчитала кощунством срубать их.

— Поэтому мы предложили елки в горшках. Они пока маленькие, в горшках будут смотреться лаконично. Можно поставить в детскую, на кухню. Кошка не скинет, горшок увесистый.

Люди, которые покупают елки в горшках и кадках, потом сталкиваются с проблемой: куда их девать после праздников? И так, анализируя ситуацию, мы подумали: окей, после праздников заберем елки назад, у нас будут елки в аренду.

Первые деревья отдавали знакомым по 10 рублей, горшки использовали свои. Потом горшков стало не хватать, закупили новые по 4—5 рублей. Цены на аренду елок увеличились до 15 рублей. Когда заказов стало слишком много, подняли цены до 20, потом до 25 рублей.

— Получилось так, что нашими елками многие заинтересовались. Я сделала один пост в Instagram — и сразу пошли заказы, мы были в шоке и не ожидали такого ажиотажа. Просто один пост в Instagram! Я его сделала со своей личной страницы, у меня на ней около тысячи подписчиков. Многие друзья сделали репост, хотя мы никого не просили.

«У некоторых елок в кадках изначально нет шансов выжить»

Если вы уже высаживали елки из кадок в землю, а они не прижились, не переживайте. Деревья погибают после праздников даже у тех, кто на них зарабатывает.

— Я считаю, что, если после праздников выжили хотя бы 50% елок в кадках, — это уже хорошо. Мы людям рассказываем, как сохранить жизнь елке. Ее надо ставить в максимально холодное помещение, надо ее опрыскивать, поливать немного раз в три-четыре дня, желательно поставить увлажнитель воздуха. Если вы за экологичность, елку в кадке нужно ставить максимально поздно, — говорит Данута.

У некоторых елок в кадках, которые вы покупаете, изначально нет шансов на выживаемость — из-за того, что при пересадке им повредили корни.

— Мы придумали акцию: «скорая помощь» для елочки. Даже если вы купили елку в кадке не у нас, после Нового года можете привезти ее нам, мы будем за ней ухаживать. В прошлом году нам привезли одну елку, у которой были изрублены корни, — явно ее выкапывали так, абы сделать это побыстрее. Мы, когда выкапываем елки, чтобы пересадить в кадку, стараемся делать максимально большую яму, чтобы все корни оказались в горшке.

В этом году Евгений и Данута решили еще и закупить взрослые елки в питомнике. Их уже сдают в аренду

- У нас принялись 98% саженцев из питомника, мы там подружились с директором и рассказали ему. У него была такая реакция: «Что? Выжили 98% саженцев? У нас выживают 60—70%, иногда 50%». Потому что там люди работают на зарплату.

В этом году решили немного расширить бизнес и заказали уже взрослые елки в питомнике, чтобы сдавать их в аренду. Приезжали в питомник и выкапывали деревья сами. Почему сами? Причина все та же: работники питомников часто повреждают корни, потому что им все равно, в каком состоянии дерево отправится в кадку.

Решили, что елки будет доставлять Дед Мороз. Дети пищали-визжали

Фишка Евгения и Дануты — елку привозит не просто курьер (он же Евгений), а Дед Мороз. Данута хореограф, работает с маленькими детьми, устраивает им праздники. Как-то она посчитала, что пригласить на праздник Снегурочку стоит примерно так же, как и купить костюм. Вместе с друзьями скинулись, купили костюмы, в том числе и экипировку Деда Мороза.

— Женя программист. Я ему говорю: давай наденешь костюм Деда Мороза, он все равно дома лежит. Это был такой кайф! Представьте: к вам домой приходит Дед Мороз, приносит елочку, дети пищат-визжат.

В Гродно, чтобы пригласить на дом Деда Мороза с праздничной программой, нужно заплатить от 50 рублей. А тут Дед Мороз приезжал (пусть и без программы, зато с елкой) за 20 рублей — такой была стоимость аренды. Этой зимой было решено цены поднять, потому что у конкурентов они значительно выше.

В этом году Евгений и Данута сдают елки в аренду в среднем по 40—60 рублей в Гродно и по 70—90 в Минске. В Минск в этом году пришли потому, что у здешних конкурентов-коллег погибло больше 90% прошлогодних елок из-за заморозков.

Всех цифр Евгений с Данутой не раскрывают, но говорят, что за один сезон должны окупиться все вложения.

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