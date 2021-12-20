В Полоцком районе задержан хозяин дома, покрашенного в бело-красно-белые цвета 10 20.12.2021, 16:43

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По предварительной информации, Анатолий Коханчик держит сухую голодовку.

В Полоцком районе задержан Анатолий Коханчик, хозяин дома, покрашенного в цвета бело-красно-белого флага. Он пришел по повестке в милицию и оттуда уже не вышел, сообщили «Еврорадио» правозащитники. По предварительной информации, мужчина держит сухую голодовку.

Недавно Коханчику угрожали уголовным делом, если он не перекрасит свой дом. "Я сказал [следователю], что как только вы предпримете уголовное дело или административное, я в тот же день и в тот же час пишу заявление на сухую голодовку", — говорил он.

Анатолию Коханчику 62 года. Он житель деревни Алеща Полоцкого района. Дом расположен возле железной дороги, и его хорошо видно из поездов. Прошлой зимой он отсидел семь суток за то что покрасил свой дом в цвета национального флага. После этого его уволили с работы (38 лет отработал на железной дороге). В ноябре были еще 15 суток ареста.

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