Искусственный мозг научился играть в пинг-понг 20.12.2021, 17:12

фото: pixabay.com

Нейроны клеток не только реагировали на поведение мяча, но и правильно размещали ракетку, чтобы его отбить.

В австралийской частной лаборатории Cortical Labs в модернизированной чашке Петри создали мини-мозг. Он состоит из слоя нейронов и умеет играть в Pong. Об этом пишет New Scientist (перевод — korrespondent.net).

Отмечается, что его создали авторы системы Dishbrain. Они расположили около одного миллиона живых клеток человеческого мозга на массив микроэлектродов для их стимуляции и снятия показателей клеточной активности.

Также исследователи создали упрощенную версию симулятора Pong, в котором шарик отбивается от стены виртуальной ракеткой. Нейроны клеток не только реагировали на поведение мяча, но и правильно размещали ракетку, чтобы его отбить.

"Слой нейронов in vitro может самоорганизовываться и демонстрировать разумное поведение на примере воспроизводимого игрового мира. Это крупнейший на сегодня шаг к достижению синтетического разума, способного к истинному обобщенному интеллекту", - заявили ученые.

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