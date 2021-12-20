Искусственный мозг научился играть в пинг-понг
- 20.12.2021, 17:12
Нейроны клеток не только реагировали на поведение мяча, но и правильно размещали ракетку, чтобы его отбить.
В австралийской частной лаборатории Cortical Labs в модернизированной чашке Петри создали мини-мозг. Он состоит из слоя нейронов и умеет играть в Pong. Об этом пишет New Scientist (перевод — korrespondent.net).
Отмечается, что его создали авторы системы Dishbrain. Они расположили около одного миллиона живых клеток человеческого мозга на массив микроэлектродов для их стимуляции и снятия показателей клеточной активности.
Также исследователи создали упрощенную версию симулятора Pong, в котором шарик отбивается от стены виртуальной ракеткой. Нейроны клеток не только реагировали на поведение мяча, но и правильно размещали ракетку, чтобы его отбить.
"Слой нейронов in vitro может самоорганизовываться и демонстрировать разумное поведение на примере воспроизводимого игрового мира. Это крупнейший на сегодня шаг к достижению синтетического разума, способного к истинному обобщенному интеллекту", - заявили ученые.