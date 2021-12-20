Онлайн-гипермаркет закрыли в рамках указа «О поддержке экономики» 1 20.12.2021, 17:48

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Аmd.by закрылся на проверку.

Онлайн-гипермаркет amd.by прервал свою работу. Основанием для этого назван указ Лукашенко "О поддержке экономики", передает «Еврорадио».

Пользователи сайта утверждают, что он не работает уже почти неделю. Соцсети онлайн-магазина перестали обновляться с 16 декабря.

Вероятно, в amd.by проходит проверка. Именно это предусматривает пункт 20 указа №143, о котором говорится в сообщении на сайте. В соответствии с указом, такие проверки могут приостанавливать работу торговых объектов на срок до 90 дней.

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