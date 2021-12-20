В Польше открыли самый длинный туннель 20.12.2021, 18:01

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Это своего рода символ объединения восточной и западной Польши.

- Сегодня мы открываем самый современный и самый длинный туннель в Польше; это своего рода символ объединения восточной и западной Польши, - сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время открытия туннеля Южной кольцевой дороги Варшавы, передает «Польское радио».

Матеуш Моравецкий заверил, что правительство работает над логическим соединением дорог, чтобы обеспечить соответствующую транспортную архитектуру по всей Польше.

Премьер отметил, что на польских дорогах по-прежнему гибнет слишком много людей, поэтому были внесены изменения в законодательство и создается новая дорожная инфраструктура.

Как подчеркнул глава правительства, общая стоимость строительства трех участков S2, составляющих участок Южной кольцевой дороги, составляет около 4,6 млрд злотых, а это около 990 млн евро.

Длина туннеля - 2335 метров.

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