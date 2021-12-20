Россиянке Софии Сапеге предъявили обвинения по семи статьям 6 20.12.2021, 18:39

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Софья Сапега

Она была задержана в мае вместе с Романом Протасевичем.

Уголовное дело против Софии Сапеги передали прокурору для направления в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Россиянку обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса. Например, за "разжигание вражды" девушке грозит до шести лет лишения свободы.

Софии предъявили следующие обвинения:

ч. 3 ст. 130 (разжигание вражды в составе группы лиц);

ч. 4 ст. 16 и 364 (организация насилия и угроз в отношении милиционеров);

ч. 4 ст. 16 и 365 (угрозы, клевета или распространение сведений о милиционерах);

ч. 4 ст. 16 и 366 (организация насилия и угроз в отношении должностных лиц);

ч. 4 ст. 16 и 389 (организация угрозы убийством или насилия в отношении судей);

ч. 4 ст. 16 и 198 (воспрепятствование деятельности журналистов с угрозой применения насилия);

ч. 1 и 2 ст. 203-1 (умышленный сбор информации и персональных данных другого лица).

Сапега была задержана в мае вместе с Романом Протасевичем в минском аэропорту после посадки самолета Ryanair, летевшего из Греции в Литву. Сначала россиянку держали в СИЗО, а с июня вместе с Протасевичем она жила под домашним арестом. В сентябре стало известно, что ей продлили арест до 25 декабря.

Правозащитники признали девушку политзаключенной.

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