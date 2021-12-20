Польша депортировала сторонника Исламского государства, проникнувшего в страну из Беларуси

Польша депортировала сторонника Исламского государства, проникнувшего в страну из Беларуси3
- 20.12.2021, 18:44
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Гражданину Таджикистана удалось нелегально перейти белорусско-польскую границу в апреле этого года.
Из Польши депортировали гражданина Таджикистана, который нелегально пересек белорусско-польскую границу в апреле этого года и был задержан польскими пограничниками. По информации Агентства внутренней безопасности, мужчина симпатизирует группировке «Исламское государство», а также является исламским радикалом. Об этом рассказал пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин на брифинге, который прошел днем 20 декабря.
По словам Станислава Жарина, гражданину Таджикистана удалось нелегально перейти белорусско-польскую границу в апреле этого года. После этого пограничники задержали мужчину, он находился в специальном охраняемом центре.
— Пребывая в центре, этот мужчина проявлял симптомы религиозной радикализации. Его начало проверять Агентство внутренней безопасности. Оно установило, что у мужчины радикальные взгляды и он является сторонником так называемого Исламского государства, — рассказал пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб.
Мужчину заключили под стражу, а 10 ноября его депортировали из Польши. Также ему запретили въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны на три года.