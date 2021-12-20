Илон Маск собирается заплатить самый большой налог в истории США 7 20.12.2021, 18:54

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Илон Маск

Глава Tesla и SpaceX пообещал выплатить более $11 млрд налогов за год.

Глава Tesla Илон Маск заявил, что он заплатит налоги на сумму более $11 млрд в 2021 году. Об этом в воскресенье он сообщил на своей странице в соцсети Twitter. «Для тех, кто интересуется: я выплачу более $11 млрд налогов в этом году», — написал он. Это может стать рекордным налоговым платежом в истории США, пишет Bloomberg.

Сейчас состояние главы Tesla оценивается в $243 млрд согласно индексу Bloomberg Billionaires Index. Илон Маск — самый богатый человек в мире, а его компания по производству электрокаров Tesla стоит около $937 млрд. В начале ноября состояние Маска превысило $300 млрд.

Маску придется выплатить налоги после того, как он реализовал опционы на покупку более 17 млн акций Tesla по фиксированной цене и продал часть акций по рыночной стоимости.

За последние несколько недель Маск избавился от акций Tesla на сумму почти $14 млрд. В начале ноября он провел опрос в твиттере, в котором спросил подписчиков, стоит ли ему продать 10% своей доли в Tesla. Он объяснил это необходимостью выплаты налогов и сообщил, что продаст бумаги, если пользователи социальной сети одобрят такие действия. Большинство участников опроса выступили за продажу акций.

Чтобы выполнить обещание о продаже 10% своих акций Tesla, Маску потребуется продать в общей сложности около 17 млн акций, что составляет около 1,7% выпущенных акций компании. По состоянию на 16 декабря он избавился примерно от 12,9 млн бумаг. С 8 ноября, когда Маск начал распродавать свои бумаги, капитализация Tesla упала почти на 20%.

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