На белорусских дипломатов в Лондоне напали 20 20.12.2021, 19:09

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Лукашенковский МИД утверждает, что дипломату сломали нос и зуб.

На белорусское посольство в Лондоне было совершено нападение. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

— Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба, — рассказали в МИД.

Внешнеполитическое ведомство также сообщило, что после прибытия дипломатическая полиция Лондона задержала часть нападавших.

— В МИД Беларуси вызван Временный поверенный в делах Великобритании, которому заявлен решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента, привлечении к ответственности виновных лиц, а также информировании белорусской стороны о ходе проведения процессуальных действий и их результатах. МИД Беларуси исходит из того, что британскими властями будут предприняты все надлежащие меры для защиты помещения представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства в соответствии со статьей 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях, — отметили в МИД.

В понедельник в Скотленд-Ярде сообщили, что по данному инциденту полиция ведет расследование. Задержан и помещен под стражу один человек.

Напомним, ранее несколько раз нападению подвергалось здание консульского отдела посольства Беларуси в Брюсселе. Его обливали черной краской, наносили на всю стену надпись «For the murder of Witold Ashurak» («За убийство Витольда Ашурка». — Прим.), вешали на ворота велосипедные замки, поджигали входные двери.

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