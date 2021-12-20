«Гонения на иностранный бизнес могут привести к его исходу из Беларуси» 2 20.12.2021, 19:26

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Это чревато ростом безработицы, снижением доходов государственных бюджетов всех уровней.

«Жесткие меры» режим Лукашенко обещают международным компаниям, которые работают «не по правилам». Первым проверят телекоммуникационного провайдера с австрийским капиталом. Белорусские пропагандисты утверждают, что его сотрудники «сливали» их телефоны политическим противникам и им устраивали травлю, пишет «Независимая газета».

«Телекоммуникационный и контент-провайдер А1, работающий на территории Беларуси, в некотором смысле «сливал» не тот контент и не туда. Это нарушает любые моральные, этические и юридические нормы и правила. В этой связи Лукашенко дано поручение провести оценку действий компании», – цитирует заместителя главы администрации Синепалого Игоря Луцкого газета администрации «Беларусь сегодня».

Чиновник заявил, что по поручению Александра Лукашенко «будут приняты самые жесткие меры». Необходимо разобраться, что происходит в компании, и впредь не допускать подобных проступков, предупредил он. «Это не будет позволено ни одной компании. Как зарубежной, так и любой белорусской. Нельзя таким образом работать на территории нашей страны. А1 – международная компания, и что бы там ни говорили, что они работают по правилам, в компании все перечеркнуто наглым образом», – утверждает Игорь Луцкий.

Одновременно с этим белорусский Союз журналистов, который объединяет представителей государственных СМИ, заявил о том, что обратился «в компетентные органы» с тем, чтобы они «в ходе комплексной проверки деятельности» проверили А1 на причастность к похищению номеров их телефонов.

Там утверждают, что номера особенно активных государственных пропагандистов попали в общественный доступ и им устроили травлю. «С апреля 2020 по март 2021 года более 450 наших коллег подверглись оскорблениям, запугиванию, травле и угрозам жизни и здоровью. Во многих случаях злоумышленники располагали номерами мобильных телефонов и иной личной информацией журналистов», – пояснили в Союзе журналистов. «Сам факт передачи таких данных является тяжким преступлением против неприкосновенности личной жизни, защищенности персональных данных и нарушением договорных отношений с компанией – оператором мобильной связи», – аргументируют они свои претензии.

Сотрудники госСМИ требуют, чтобы им были принесены публичные извинения (каждому в отдельности) и компенсировали «моральный, репутационный, материальный и иной ущерб». Также они настаивают на «максимальной ответственности виновных в соответствии с белорусским законом». «Союз журналистов просит законодательные, исполнительные, контролирующие и судебные органы Беларуси сделать все от них зависящее для недопущения подобных преступлений в будущем», – говорится в заявлении.

Авторы заявления считают, что «такому «предпринимательству» нет места в современном белорусском государстве», а в Telegram-канале одного из наиболее одиозных пропагандистов промелькнуло слово «национализация».

История с А1 началась еще 10 декабря. Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК), которое возглавило белорусские репрессии, задержало пресс-секретаря этой компании Николая Бределева. Как это практикует ГУБОПиК, с ним было снято покаянное видео, где он не только рассказывает о том, что передавал личные данные клиентов автору одного из Telegram-каналов, но также признается в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

В самой компании заявили, что не владеют никакой информацией на этот счет, что никаких официальных претензий им не предъявляли, а Николай Бределев не имел доступа к личным данным клиентов. При этом там пообещали, что проведут внутреннюю проверку. Посольство Австрии выразило протест в связи с публикацией покаянного видео, расценив его как нарушение личных прав Бределева.

Белорусский провайдер телекоммуникационных услуг А1 является частью международной группы A1 Telekom Austria Group, который, в свою очередь, входит в европейское подразделение транснационального холдинга América Móvil.

Как следует из официальных заявлений, угрозы в адрес международного холдинга являются частью контрсанкционной кампании официального Минска. Выдвигая претензии к А1, Игорь Луцкий говорил о том, что любые санкции, которые вводятся в отношении Беларуси, будут иметь последствия для тех, кто это делает. Он заявил, что в скором времени проблемы ждут Литву, которая угрожает перекрыть белорусский транзит калия. «Ничего у них не получится», – уверен Игорь Луцкий.

Днем ранее госСМИ опубликовали выдержки из интервью министра иностранных дел Владимира Макея телеканалу RT Arabic, в котором он заявляет, что в ответ на недружественные действия Запада Минск намерен разместить у себя на территории ядерное оружие. Ранее об этом упоминал Александр Лукашенко. «То, о чем заявил Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, – это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши», – сказал Макей.

Эксперты констатируют, что конфронтация Минска со странами Запада не прекращается. Своими действиями Александр Лукашенко пытается доказать, что он самый сильный политик в Европе, и заставить себя уважать. В частности, признать его легитимным главой государства. Политологи не исключают, что после неудавшегося шантажа мигрантами Лукашенко может пойти на какой-то новый вариант шантажа.

Экономисты не исключают, что действительно может иметь место национализация активов западных компаний. Правда, напоминают, что пострадает от этого в первую очередь сама Беларусь и ее население. Как, впрочем, и от других контрсанкций – например, лишающих белорусов импортных продуктов. Новые иностранные инвестиции уже много лет не идут в Беларуси, однако те, кто там остался и работает, всю заработанную прибыль реинвестируют здесь, в республике, а это порядка 1 млрд руб. и почти все иностранные инвестиции. Белорусские государственные предприятия денег для финансирования новых проектов имеют немного. Гонения на иностранный бизнес могут привести к его исходу из Беларуси. Это, в свою очередь, чревато ростом безработицы, снижением доходов государственных бюджетов всех уровней и в среднесрочной перспективе будет усиливать техническую и технологическую отсталость белорусской экономики. По данным «Белстата», в январе–сентябре этого года иностранные инвесторы вложили в белорусскую экономику 6,6 млрд долл.

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