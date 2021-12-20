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Египетский курорт засыпало снегом

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  • 20.12.2021, 19:37
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Египетский курорт засыпало снегом

Фотофакт.

В Египте курортный город Александрию в воскресенье, 19 декабря, засыпало снегом. Об этом сообщает Egypttoday.

Температура воздуха упала в результате редкого природного явления. В городе снег выпал впервые за 10 лет.

В Александрии на данное время наблюдается нестабильная погода, идут осадки, значительно снизилась температура и дуют сильные ветры.

Порты Александрия и Дехейла были временно закрыты из-за ухудшения погоды. Школы также закрыли до улучшения погодных условий.

Экологи объясняют выпадение снега изменением климата, которое влияет на весь мир. Предполагается, что этой зимой в Египте будет очень холодно.

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