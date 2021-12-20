Глава МВД Литвы: Есть сведения, что Лукашенко приказал «очистить склады и Минск» от мигрантов 7 20.12.2021, 19:44

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Агне Билотайте

В ближайшее время будут попытки вытолкнуть нелегальных мигрантов в Литву, Польшу или Латвию.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что располагает сведениями о том, что Александр Лукашенко приказал "очистить склады" от нелегальных мигрантов, передает lrt.lt.

"Мы получили информацию, что Лукашенко дал распоряжение "очистить склады и Минск" от нелегальных мигрантов. Это четкий сигнал, что в ближайшее время будут те или иные попытки вытолкнуть нелегальных мигрантов в Литву, Польшу или в соседнюю с нами Латвию", - сказала Билотайте на пресс-конференции в понедельник.

По словам министра, в последнее время вызывает обеспокоенность и изменившийся характер насильственных атак у польской границы - нелегальные мигранты подготовлены белорусскими органами.

"Хотя в последнее время были дни, когда мы не фиксировали ни одного нелегального мигранта, пытающегося пересечь границу Литвы, расслабляться мы не можем", - сказала министр.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. незаконных мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

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