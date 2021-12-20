Крупную партию белорусских сигарет задержали в России 1 20.12.2021, 20:01

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Фотофакт.

На прошедших выходных в Псковской области России задержали крупную партию белорусских сигарет.

Российские таможенники остановили для проверки два грузовых автомобиля. В одном из них обнаружили 101 коробку, во втором – 98 коробок с белорусскими сигаретами. Всего было выявлено 96,4 тыс. пачек сигарет «Корона 24», BOND, Minsk capital MS, Dove PLATINUM. Стоимость сигарет превышает 5 млн российских рублей (67 тыс. долларов).

Это крупнейшая партия сигарет, перехваченная псковскими таможенниками в 4-м квартале этого года, сообщает Северо-Западное таможенное управление ФТС РФ.

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