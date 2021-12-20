Ученые назвали животных, которые могут занять место человека в случае падения цивилизации 20.12.2021, 20:10

1,972

И это не только обезьяны.

Люди отличаются от других живых существ на Земле. Насколько известно на данный момент, мы единственный вид, у которого развился высший интеллект, который носит одежду, готовит еду и придумал смартфоны. Но если бы люди внезапно исчезли? Какие другие животные могли бы развиться, чтобы обладать умом и способностями, достаточными для того, чтобы создать сложное сообщество? Ответ на этот вопрос попыталось найти издание Live science.

«Благодаря современным технологиям секвенирования генома и нашему пониманию эволюции, мы можем делать довольно точные краткосрочные прогнозы. Например, мы можем сказать, что если люди вдруг исчезнут завтра, глобальное потепление продолжит подталкивать многие виды к развитию устойчивости к засухе, чтобы выжить. Виды, привыкшие к холоду, также будут страдать, то есть, белые медведи и пингвины вряд ли будут процветать через тысячелетия после исчезновения людей», - заявила Марта Рейскинд, молекулярный биолог из Университета штата Северная Каролина.

По словам Дуга Диксона, геолога и автора книги «После человека: Зоология будущего», важное место будет занимать концепция конвергенции. Конвергенция – эволюционный процесс, в ходе которого два неродственных организма развивают схожие черты, которые позволяют им преуспеть и занять определенную нишу.

Диксон отмечает, что классическим примером этого является форма тела рыб. Обладая гладким торпедообразным туловищем и стабилизирующими плавниками, рыба оптимизирована для жизни в воде. У дельфинов также развилась похожая форма тела, но, в отличие от рыб, они являются теплокровными, дышащими воздухом млекопитающими с совершенно другим эволюционным бэкграундом.

Другие приматы, такие как шимпанзе и бонобо, наши ближайшие родственники, уже развили противопоставленные пальцы, которые они используют для изготовления инструментов в дикой природе. Возможно, если люди вымрут, эти приматы смогут заменить нас, превратив Землю в подобие Планеты обезьян.

Подобный прецедент известен – согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature, нашим предкам удалось пережить неандертальцев 40 тысяч лет назад. Но другим обезьянам, вероятно, потребуются сотни и даже миллионы лет эволюции, чтобы научиться изготавливать сложные орудия труда. Издание напоминает, что общий предок людей современного типа и шимпанзе жил на планете около семи миллионов лет назад.

Вместе с тем, любое стихийное бедствие, способное уничтожить человека, вполне вероятно уничтожит и шимпанзе. Но остается еще один кандидат, способны заменить нас, - птицы. Когда 66 миллионов лет назад вымерли нептичьи динозавры, развились млекопитающие, которые заполнили многие из пустующих ниш. Если бы сейчас исчезли люди, возможно, птицы, «единственные выжившие динозавры», могли бы занять нишу самых умных и ловких наземных существ.

Несмотря на распространенное мнение, птицы очень умны. Согласно исследованию, которое было опубликовано в журнале Science в 2020 году, вороны обладают интеллектом, который может составить конкуренцию даже шимпанзе. Еще в 2002 году исследование показало, что некоторые птицы могут использовать свои лапы и клювы для изготовления крючков из проволоки. Серые африканские попугаи могут выучить до 100 слов и производить элементарные математические операции, а также понимать концепцию нуля.

Птицы могут собираться в большие группы, а некоторые, например общительные ткачи, даже строят общие места для гнездования. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Ecology and Evolution, некоторые гнезда остаются занятыми птицами на протяжении нескольких десятилетий. Вместе с тем, это все еще мало походит на человеческие мегаполисы.

Есть еще одна группа животных, которые чрезвычайно искусно манипулируют восемью конечностями – осьминоги. Согласно некоторым исследованиям, они могут быть самыми умными существами на Земле, за исключением людей. Так, они могут научиться различать реальные и виртуальные объекты, а также спроектировать свою среду обитания, убрав лишние водоросли и забаррикадировав вход ракушками. Известно также, что осьминоги создают своеобразные сообщества.

Но, все же, осьминогам будет очень тяжело адаптироваться к жизни на суше. У позвоночных в клетках крови содержится железо, которое эффективно связывает кислород. У осьминогов же и их родственников клетки крови содержат медь, которая связывает кислород не так эффективно. В результате эти существа ограничены водой, богатой кислородом, а не разреженным воздухом.

Дженнифер Мазер из Летбриджского университета считает, что осьминоги вряд ли выйдут на сушу и займут место человека. Она ставит на других существ – насекомых, таких как муравьи и термиты. По ее словам, эти насекомые сильнее людей, а также гораздо жестче моллюсков.

Насекомые обладают невероятной способностью адаптироваться к различным типам окружающей среды. По данным Музея естественной истории в Лондоне, они существуют около 480 миллионов лет. За это время они эволюционировали, и развили разнообразные способности, от полета до рытья нор, плавания и даже строительства замысловатых городских башен. Организация колоний муравьев и термитов, вероятно, больше напоминает человеческую цивилизацию, чем любой другой нечеловеческий вид на Земле. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Proceedings of the Royal Society B в 2017 году, муравьи занимаются выращиванием грибов, а термиты могут общаться на больших расстояниях внутри своих колоний с помощью вибраций, согласно исследованию 2021 года, опубликованному в журнале Scientific Reports. Если люди вымрут, вполне возможно, что эти колонии насекомых смогут захватить мир - при условии, что они переживут изменение климата.

Издание отмечает, что все эти доводы являются лишь предположениями и достоверно спрогнозировать, какое животное сможет занять нишу людей, нельзя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».